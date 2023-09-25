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Прогноз на матч Флуминенсе - Интернасьонал 28 сентября 2023 года

Оливер Вайт Оливер Вайт Експерт Dailysports
Прогноз на матч Флуминенсе - Интернасьонал 28 сентября 2023 года
Флуминенсе Флуминенсе
Кубок Либертадорес 27 сен 2023, 20:30 Флуминенсе - Интернасьонал
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Международные,
Интернасьонал Интернасьонал
Обзор Н2Н Турнирная сетка Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Тотал больше 2
Коэф.: 1.75
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В ночь на 28 сентября на легендарном стадионе Маракана, в первом матче полуфинала Копа Либертадорес встетятся бразильские Флуминенсе и Интернасьонал. Стартовый свисток прозвучит в 02:30 по среднеевропейскому времени.

Флуминенсе

Флуминенсе четыре раза становился чемпионом Бразилии, последний успех датирован 2012 годом. Из крутых достижений стоит отметить финал Копа Либертадорес в 2008, когда бразильцы по сумме двух встреч проиграли ЛДУ Кито из Эквадора.

В нынешнем розыгрыше этого турнира Флуминенсе сперва выиграл группу, а затем в плей-офф прошел Аргентинос Хуниорс и Олимпию Асунсьйон.

В прошлом году «Большой Флу» завоевал бронзовые награды бразильского первенства, а в этом сезоне пока идет на пятой строчке в Серии А после 24-х туров. Команда имеет в своем составе несколько знаменитых футболистов. В основном это звезды, которым далеко за 30. Сюда можно отнести таких игроков как Марсело, Фелипе Мело и Гансо.

Интернасьонал

Интернасьонал тоже имеет в списке своих достижений несколько побед в национальном первенстве. Команда трижды становилась чемпионом Бразилии, а также два раза побеждала в Кубке Либертадорес и по разу поднимала над головой трофеи Копа Судамерикана и клубного чемпионата мира. Последние значимые достижения покорялись клубу чуть более десяти лет назад.

В нынешнем розыгрыше самого престижного турнира Южной Америки Интер с первого места в группе вышел в плей-офф, где успел одолеть аргентинский Ривер Плейт и Боливар. По ходу турнира «красные» проиграли всего один матч (1:2 Ривер Плейту на стадии 1/8 финала).

Во внутреннем первенстве Интернасьонал разместился на 12-ой позиции. До шестого места, дающего право стартовать в Копа Либертадорес в следующем сезоне, отрыв в 11 очков.

В составе Интера выделяются Алан Патрик, Карлос де Пена и Луис Адриано.

Интересные факты о матче и история личных встреч

В последних 11 матчах во всех турнирах Флуминенсе проиграл лишь дважды, а дома побеждает уже в семи матчах кряду. Последний раз проигрывали в домашнем поединке еще в январе этого года.

Интернасьонал не может похвастаться подобной игровой формой. Из последних 16-ти игр команда лишь в трех сумела выйти победителем.

В личных встречах наблюдается равновесие, команды имеют по пять побед в предыдущих десяти поединках. Ничьих небыло с 2016-го года.

Прогноз

Флуминенсе выглядит явным фаворитом этого матча, но это финальные стадии Копа Либертадорес и случиться может что угодно. Дабы не подвергаться особому риску, ставить буду на Тотал Больше 2.

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Прогноз на матч Тотал больше 2
Коэф.: 1.75
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