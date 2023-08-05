Прогноз на матч Победа Флуминенсе Коэф.: 1.73 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.15 Сделать ставку

9 августа на "Маракана" (Рио-де-Жанейро) пройдет ответный матч 1/8 финала Копы Либертадорес, в котором "Флуминенсе" встретится со "Архентинос Хуниорс". Старт поединка запланирован на 00:00 по европейскому времени.

"Флуминенсе"

Клуб в последнее время показывают неплохую стабильность. "Трехцветные из Рио" смогли в прошлом сезоне Бразилейрао замкнуть тройку лидеров итоговой турнирной таблицы. Да и сейчас получается оставаться в верхней части Серии А, правда, все-таки не показывая результатов, аналогичных 2022-му. При этом неплохо проявляют себя бразильцы и на уровне Копы Либертадорес. Хотя тут все свои 3 победы были взяты по ходу 1-го круга группового раунда, когда последовательно обыграли всех 3-х противников. Но потом проиграли и "Стронгесту", и "Ривер Плейт", и только за счет домашней ничьей со "Спортинг Кристаль" получилось снять угрозу невыхода в плей-офф. Ну, а в Аргентине на старте августа получилось в концовке, когда стороны играли 10 на 10 (у гостей удалили легендарного Марсело), получилось вырвать ничью 1-1.

"Архентинос Хуниорс" Команда тоже демонстрирует стабильность. Если прошлый розыгрыш Примеры закончился на 8-й позиции, то сейчас, не повторив полностью того результата, подопечные Габи Милито остаются в топ-10 турнирной таблицы. При этом получается у "красных жуков" продолжать борьбу и в других первенствах. Так, в кубке Аргентины недавно прошли "Патронато". А в рамках Копы Либертадорес клуб из Буэнос-Айреса досрочно оформил выход в плей-офф, набрав 11 очков в 5 первых поединках - потом дали "Индепендьенте дель Валье" в Эквадоре себя обыграть 3-2. Были неплохие шансы выиграть дома: Авалос уже на 14-й минуте открыл счет, потом гости остались в меньшинстве. Но потом "красную" получил Мартин, а на 87-й гости сровняли. Статистика личных встреч Клубы уже играли в Копе Либертадорес в 2011-м году, в групповом этапе. Тогда после ничьей в Бразилии "Флуминенсе" победил в Буэнос-Айресе. Прогноз Букмекеры верят в бодро играющих бразильцев, что будут хозяевами. Согласимся и поставим на победу хозяев (коэффициент - 1,73).

Экспрессы с коэффициентом 5+ у нас в Telegram