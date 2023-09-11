Прогноз на матч Обе забьют - Да Коэф.: 1.76 100% Бонус на первый депозит 100$ 4.75 Сделать ставку

14 сентября на "Маракана" (Рио-де-Жанейро) пройдет матч 23-го тура чемпионата Бразилии, в котором "Фламенго" встретится с "Атлетико Паранаэнсе". Старт поединка запланирован на 02:30 по европейскому времени.

"Фламенго"

Клуб за последние пару лет, начиная с 2019-го, успел по дважды выиграть и Бразилейрао, и Копа Либертадорес. В том числе он стал лучшим на континенте в прошлом сезоне. Но в этом есть шанс пополнить перечень трофеев новой позицией разве что в кубке Бразилии - там дошли до финала, и разыграют его на выходных. В Копе Либертадорес обладатель титула сложил полномочия, проиграв уже в 1/8 финала "Олимпии Асунсьон". Ну и в чемпионате важно хотя бы не вылететь из квартета лучших. Тут, к слову, как раз получилось прибавить: не проигрывают вот уже четырежды, чередуя победы и ничьи. В том числе в прошлом туре удалось оформить 2-1 с безоговорочным лидером розыгрыша, "Ботафого". Тот успех и позволяет держаться как раз на четвертом месте в текущей турнирной таблице, но там очень высока плотность соперников.

"Атлетико Паранаэнсе" Команда в прошлом сезоне была соперником "Фламенго" по финалу Копы Либертадорес, и уступила. Зато чуть раньше, в 2018-м и 2021-м, "Ураган" брал трофеи, правда, в рамках менее рейтингового турнира, Копы Судамерикана. На этот раз на международной арене все закончилось для бразильцев уже в стадии 1/8 Копы Либертадорес, где, совершив камбэк в игровое время с "Боливаром" (2-0 после выездных 1-3), уступили сопернику из Боливии по серии пенальти. Что же, остается только рассчитывать на неплохой результат на внутренней арене. Там, в бразильской Серии А, "пелотон" довольно плотен, и есть шансы при мощном финише занять высокие места. В целом, там "красно-черные" укрепляют позиции, ведь они не проигрывают на протяжении вот уже 8 туров Бразилейрао. Ничьих, правда, многовато, ими закончились и все 3 крайних матча. Статистика личных встреч У "Фламенго" 5 побед в 6 крайних поединках. И только в рамках этого розыгрыша Серии А "Атлетико Паранаэнсе" дома оформил успешные для себя 2-1. Прогноз Букмекеры считают фаворитом "Фламенго". Но и гости имеют мотивацию бороться за очки, так что возьмем вариант с "обе забьют" (коэффициент - 1,76).

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