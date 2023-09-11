EN EN NG NG
Главная Прогнозы Прогноз на матч Фламенго - Атлетико Паранаэнсе 14 сентября 2023 года

Прогноз на матч Фламенго - Атлетико Паранаэнсе 14 сентября 2023 года

Прогноз на матч Фламенго - Атлетико Паранаэнсе 14 сентября 2023 года
Фламенго Фламенго
Серия A Бразилия 13 сен 2023, 20:30 Фламенго - Атлетико Паранаэнсе
-
- : -
Бразилия,
Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Обе забьют - Да
Коэф.: 1.76
100% Бонус на первый депозит
100$
БетВиннер 4.75
Сделать ставку

14 сентября на "Маракана" (Рио-де-Жанейро) пройдет матч 23-го тура чемпионата Бразилии, в котором "Фламенго" встретится с "Атлетико Паранаэнсе". Старт поединка запланирован на 02:30 по европейскому времени.

"Фламенго"

Клуб за последние пару лет, начиная с 2019-го, успел по дважды выиграть и Бразилейрао, и Копа Либертадорес. В том числе он стал лучшим на континенте в прошлом сезоне. Но в этом есть шанс пополнить перечень трофеев новой позицией разве что в кубке Бразилии - там дошли до финала, и разыграют его на выходных. В Копе Либертадорес обладатель титула сложил полномочия, проиграв уже в 1/8 финала "Олимпии Асунсьон". Ну и в чемпионате важно хотя бы не вылететь из квартета лучших. Тут, к слову, как раз получилось прибавить: не проигрывают вот уже четырежды, чередуя победы и ничьи. В том числе в прошлом туре удалось оформить 2-1 с безоговорочным лидером розыгрыша, "Ботафого". Тот успех и позволяет держаться как раз на четвертом месте в текущей турнирной таблице, но там очень высока плотность соперников.

"Атлетико Паранаэнсе"

Команда в прошлом сезоне была соперником "Фламенго" по финалу Копы Либертадорес, и уступила. Зато чуть раньше, в 2018-м и 2021-м, "Ураган" брал трофеи, правда, в рамках менее рейтингового турнира, Копы Судамерикана. На этот раз на международной арене все закончилось для бразильцев уже в стадии 1/8 Копы Либертадорес, где, совершив камбэк в игровое время с "Боливаром" (2-0 после выездных 1-3), уступили сопернику из Боливии по серии пенальти. Что же, остается только рассчитывать на неплохой результат на внутренней арене. Там, в бразильской Серии А, "пелотон" довольно плотен, и есть шансы при мощном финише занять высокие места. В целом, там "красно-черные" укрепляют позиции, ведь они не проигрывают на протяжении вот уже 8 туров Бразилейрао. Ничьих, правда, многовато, ими закончились и все 3 крайних матча.

Статистика личных встреч

У "Фламенго" 5 побед в 6 крайних поединках. И только в рамках этого розыгрыша Серии А "Атлетико Паранаэнсе" дома оформил успешные для себя 2-1.

Прогноз

Букмекеры считают фаворитом "Фламенго". Но и гости имеют мотивацию бороться за очки, так что возьмем вариант с "обе забьют" (коэффициент - 1,76).

  • Экспрессы с коэффициентом 5+ у нас в Telegram
Прогноз на матч Обе забьют - Да
Коэф.: 1.76
100% Бонус на первый депозит
100$
БетВиннер 4.75
Сделать ставку
Роберт Сайкс Роберт Сайкс Експерт Dailysports
Ближайшие прогнозы
Прогноз на матч Мальта - Северная Македония 12 сентября 2023 года Чемпионат Европы 12 сен 2023, 14:45 Прогноз на матч Мальта - Северная Македония 12 сентября 2023 года Мальта Коэф.: 1.68 Северная Македония Рекомендуем 1xBet
Прогноз на матч Швейцария - Андорра 12 сентября 2023 года Чемпионат Европы 12 сен 2023, 14:45 Прогноз на матч Швейцария - Андорра 12 сентября 2023 года Швейцария Коэф.: 1.9 Андорра Сделать ставку MelBet
Прогноз на матч Швеция - Австрия 12 сентября 2023 года Чемпионат Европы 12 сен 2023, 14:45 Прогноз на матч Швеция - Австрия 12 сентября 2023 года Швеция Коэф.: 1.65 Австрия Сделать ставку 1xBet
Прогноз на матч Италия - Украина 12 сентября 2023 года Чемпионат Европы 12 сен 2023, 14:45 Прогноз на матч Италия - Украина 12 сентября 2023 года Италия Коэф.: 1.6 Украина Рекомендуем 1xBet
Прогноз на матч Румыния - Косово 12 сентября 2023 года Чемпионат Европы 12 сен 2023, 14:45 Прогноз на матч Румыния - Косово 12 сентября 2023 года Румыния Коэф.: 1.93 Косово Сделать ставку BetWinner
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Мелбет +100% Бонус на депозит от БК Melbet На сайт
Весь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 16:24 Гризман похвалил и выделил трех игроков сборной Германии Новости футбола Сегодня, 15:46 Сульшер отказался возглавлять женскую сборную Норвегии Новости футбола Сегодня, 15:08 Гаттузо близок к тому, чтобы возглавить клуб Лиги 1 Новости футбола Сегодня, 14:34 Отбор на ЕВРО 2024: расписание и результаты всех игр Новости футбола Сегодня, 14:19 Хорватия победила на выезде Армению Новости футбола Сегодня, 13:17 Чемпион мира 2018 сдал положительный тест на допинг Новости футбола Сегодня, 12:30 Роналду досрочно вернулся в Аль-Наср Новости футбола Сегодня, 11:46 Юрген Клопп, вероятно, откажется от работы в сборной Германии. Новости футбола Сегодня, 10:47 ПСЖ хочет вернуть в клуб своего бывшего вратаря Новости футбола Сегодня, 09:52 Ливерпуль и Манчестер Сити поборются за защитника Вест Хэма
Лучшие бонусы
Все
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопирован
Получить 1Win
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопирован
Получить БетВиннер
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопирован
Получить 1хБет
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопирован
Получить Лайнбет
Прогнозы на спорт
Футбол 12 сен 2023 Прогноз на матч Мальта - Северная Македония 12 сентября 2023 года Футбол 12 сен 2023 Прогноз на матч Швейцария - Андорра 12 сентября 2023 года Футбол 12 сен 2023 Прогноз на матч Швеция - Австрия 12 сентября 2023 года Футбол 12 сен 2023 Прогноз на матч Италия - Украина 12 сентября 2023 года Футбол 12 сен 2023 Прогноз на матч Румыния - Косово 12 сентября 2023 года Футбол 12 сен 2023 Прогноз на матч Норвегия - Грузия 12 сентября 2023 года Футбол 12 сен 2023 Прогноз на матч Израиль - Белоруссия 12 сентября 2023 года Футбол 12 сен 2023 Прогноз на матч Бельгия - Эстония 12 сентября 2023 года Футбол 12 сен 2023 Прогноз на матч Венесуэла - Парагвай 13 сентября 2023 года Футбол 12 сен 2023 Прогноз на матч Эквадор - Уругвай 13 сентября 2023 года