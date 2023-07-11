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Прогноз на матч Фенербахче - Црвена Звезда 12 июля 2023 года

Прогноз на матч Фенербахче - Црвена Звезда 12 июля 2023 года
Фенербахче Фенербахче
Клубные товарищеские матчи 12 июл 2023, 12:30 Фенербахче - Црвена Звезда
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Международные,
Црвена Звезда Црвена Звезда
Детали матча Н2Н Прогноз
Прогноз на матч Обе забьют - Да
Коэф.: 1.9
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В российском Санкт-Петербурге состоится матч товарищеского турнира, в котором сыграют турецкий “Фенербахче” и сербская “Црвена Звезда”. Встреча пройдет 12 июля и начнется в 18:30 по европейскому времени.

“Фенербахче”

Турецкий гранд в прошлом чемпионате Турции занял второе место и пробился в Лигу чемпионов. Чемпиону страны “Фенербахче” проиграл восемь баллов. Титул же забрал “Галатасарай”.

Несмотря на относительный провал в национальном первенстве, канарейки стали победителями национального кубка, переиграв со счетом 2:0 в решающем матче “Башакшехир”. Дублем в той встрече отметился небезызвестный Миши Батшуайи.

На турнире в Санкт-Петербурге турки успели провести один матч – с хозяевами соревнований питерским “Зенитом”. Встреча завершилась со счетом 0:0, а в серии пенальти были сильнее россияне.

Интересно, что в последних 16 встречах “Фенербахче” победил 11 раз и лишь раз уступил своим соперникам.

“Црвена Звезда”

На внутренней арене этой команде не было равных. Весьма ожидаемо, “Црвена Звезда” с большим отрывом выиграла чемпионат Сербии, не проиграв ни одного матча.

Также команда из Белграда стала победителем и национального кубка, одолев в финале соревнования в волевом стиле «Чукарички» со счетом 2:1. Интересно, что на протяжении всего турнира белградцы пропустили лишь два гола.

На турнире в России команда из Сербии провела два поединка, в которых поочередно обыграли «Зенит» 2:1 и «Нефтчи» 4:0.

Последний раз “Црвена Звезда” проигрывала еще в начале этого года.

История противостояний

Ранее между собой эти коллективы не встречались.

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Прогноз на матч

Тут можно предположить, что в матче обе команды забьют. На это событие букмекеры дают коэффициент 1.90.

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Прогноз на матч Обе забьют - Да
Коэф.: 1.9
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Оливер Вайт Оливер Вайт Експерт Dailysports
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