Прогноз на матч Тотал больше 2.5 Коэф.: 1.78 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.15 Сделать ставку

4 августа на "Де Кейп" (Роттердам) пройдет матч Суперкубка Нидерландов, в котором "Фейеноорд"встретится с ПСВ. Старт поединка запланирован на 21:00 по европейскому времени.

"Фейеноорд"

Клуб имеет статус исторического гранда голландского футбола. Вот только в этом столетии, а более чем 2 десятилетия, был только 1 чемпионский титул, в 2017-м году. Более того, нынешний наставник, придя в 2021-м, ничем особенным не впечатлил по итогам стартового для себя сезона в Роттердаме. Разве что в Лиге конференций дошли до финала, но ведь и там проиграли "Роме". Но прошлый сезон под его руководством "Гордость Юга" провела достойно. Прежде всего, конечно же, это долгожданное "золото" Эредивизии, что стало 16-м за всю историю. Но ведь и в Лиге Европы дошли до четвертьфинала, уступив только снова римским "волкам". Остается только вопрос: получится ли удержаться на вершине голландского футбола? И смогут ли заменить тем же подписанным Стенгсом (хотя его покупка всего за полмиллиона - потенциально большая удача) заменить ушедшего в "Бенфику" капитана, Кекчу?

ПСВ Команда считается по праву, наравне с "Аяксом" и как раз "Фейеноордом", настоящим "китом" голландского футбола. Но после того, как в Эйндховен привезли 3 титула Эредивизии за 2015-2018, снова пришлось откатиться на 2-е роли. Не справился с задачей вернуть на вершину и Рогер Шмидт. Немца сменил прошлым летом ван Нистелрой. Рууд, великий форвард, по сути, начинал так полноценную тренерскую карьеру. Стартовал он максимально перспективно, разгромив в Амстердаме "Аякс" во встрече за Суперкубок. Но дальше развить успехи не получилось: в основной раунд Лиги чемпионов голландцы не пробились, на внутренней арене так и остались 2-ми, правда, теперь уже под "Фейеноордом". Да, взяли "крестьяне" напоследок кубок Нидерландов, но уже при и.о., Руттене. Сейчас же с ними будет работать Петер Бос, что де-факто провалился за границей и попытается восстановить репутацию. Статистика личных встреч У "Фейеноорда" было 9 матчей без поражений. Но прошлый сезон в плане очных поединков остался за ПСВ: 4-3 дома и 2-2 на выезде. Прогноз Букмекеры больше верят в "Фейеноорд". Но более проходным выглядит вариант с "тотал больше 2,5 голов" (коэффициент - 1,78).

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