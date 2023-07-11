Прогноз на матч Тотал больше 2.5 Коэф.: 1.9 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.15 Сделать ставку

12 июля состоится товарищеский матч, в котором сыграют «Фейеноорд» и «Брюгге». Матч пройдет на арене чемпионов Нидерландов и начнется в 16:00 по европейскому времени.

“Фейеноорд”

Команда превзошла все ожидания в прошлом сезоне, уверенно выиграв национальное первенство, где долгое время чемпионские титулы разыгрывали между собой ПСВ и “Аякс”.

Именно по этой причине «Фейеноорд» является фаворитом предстоящего противостояния. В целом состав у чемпиона Нидерландов максимально силен, хотя и соперник по товарищескому матчу явно не “мальчик для битья”, ведь “Брюгге” - регулярный участник группового этапа Лиги чемпионов.

«Брюгге»

Команда провела откровенно разочаровывающий сезон, заняв 4-е место в чемпионате Бельгии. Таким образом, о Лиге чемпионов в этом сезоне “Брюгге” может забыть.

Они изо всех сил пытались конкурировать с чемпионом “Антверпеном”, но более грозный соперник все же превзошел “Брюгге”.

В последнем матче “Брюгге” обыграл скромный “Бершот” со счетом 3:0.

В обойме у “Брюгге” есть сильные игроки, такие как украинский форвард Роман Яремчук.

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Прогноз на матч

Букмекеры видят «Фейеноорд» фаворитом. На победу предлагают коэффициент 2,00, тогда как «Брюгге» дают шанс на победу 3,60, а ничья оценивается в 3,60. Мы же считаем, что в товарищеском матче будет забито немалое количество голов. Поэтому предлагаем поставить вам на исход тотал больше 2,5. На это событие букмекеры дают коэффициент 1.90.

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