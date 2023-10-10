Прогноз на матч Фарерские острова — Польша 12 октября 2023 года

Прогноз на матч Обе забьют - Нет Коэф.: 1.7 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.90 Сделать ставку

12 октября 2023 года в рамках отборочного турнира чемпионата Европы состоится матч между Фарерскими островами и Польшей. Поляки в данный момент занимают лишь четвертое место в группе и рискуют не попасть на чемпионат Европы, что будет для команды с такими именами катастрофой.

Фарерские острова

Сборная Фарерских островов уже выполнила свою задачу в этом турнире, так как у них уже есть одно очко. Иногда они проходят отборочный цикл с цифрой 0 в графе баллы, а значит каждое набранное очко для них – особый праздник.

В этом отборочном цикле они сыграли вничью со сборной Молдовы в гостях и показывали достойную игру в других матчах. Например, в первом матче они проиграли сборной Польши всего со счетом 0:2 на выезде.

Стоит признать, что с каждым годом Фареры улучшают свои результаты, так как ранее они пропускали пять или больше голов в матчах с ведущими европейскими сборными.

Польша

Сборная Польши удивила болельщиков своими результатами. В своей отборочной группе поляки занимают четвертое место, опережая только Фарерские острова.

К слову, турнирная ситуация позволяет им рассчитывать, по крайней мере, на второе место, так как у них на шесть очков меньше, чем у Чехии и Молдовы. На первом месте также неожиданно для многих идут футболисты сборной Албании с 10-ю очками.

Прогноз на матч Фареры - Польша

Поляки должны победить, и в этом случае разница мячей никого интересовать не будет. Хотя хозяева в этом турнире проиграли только однажды с крупным счетом сборной Чехии, поляки не забивали больше двух мячей и пропустили восемь голов, что всего на два гола меньше, чем их следующие соперники.

Не исключаю, что хозяева смогут дать бой своим соперникам, но буду ставить на прогноз "хотя бы одна не забьет" с коэффициентом 1.7.

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