EN EN NG NG
Главная Прогнозы Прогноз на матч Фарерские острова — Польша 12 октября 2023 года

Прогноз на матч Фарерские острова — Польша 12 октября 2023 года

Кенли Ворд Кенли Ворд Експерт Dailysports
Фарерские острова - Польша прогноз
Фарерские острова Фарерские острова
Чемпионат Европы 12 окт 2023, 14:45 Фарерские острова - Польша
-
- : -
Международные, Torshavn, Torsvoellur Stadium
Польша Польша
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Обе забьют - Нет
Коэф.: 1.7
+100% Бонус на депозит от БК Melbet
100$
Мелбет 4.90
Сделать ставку

12 октября 2023 года в рамках отборочного турнира чемпионата Европы состоится матч между Фарерскими островами и Польшей. Поляки в данный момент занимают лишь четвертое место в группе и рискуют не попасть на чемпионат Европы, что будет для команды с такими именами катастрофой.

Фарерские острова

Сборная Фарерских островов уже выполнила свою задачу в этом турнире, так как у них уже есть одно очко. Иногда они проходят отборочный цикл с цифрой 0 в графе баллы, а значит каждое набранное очко для них – особый праздник.

В этом отборочном цикле они сыграли вничью со сборной Молдовы в гостях и показывали достойную игру в других матчах. Например, в первом матче они проиграли сборной Польши всего со счетом 0:2 на выезде.

Стоит признать, что с каждым годом Фареры улучшают свои результаты, так как ранее они пропускали пять или больше голов в матчах с ведущими европейскими сборными.

Польша

Сборная Польши удивила болельщиков своими результатами. В своей отборочной группе поляки занимают четвертое место, опережая только Фарерские острова.

К слову, турнирная ситуация позволяет им рассчитывать, по крайней мере, на второе место, так как у них на шесть очков меньше, чем у Чехии и Молдовы. На первом месте также неожиданно для многих идут футболисты сборной Албании с 10-ю очками.

Прогноз на матч Фареры - Польша

Поляки должны победить, и в этом случае разница мячей никого интересовать не будет. Хотя хозяева в этом турнире проиграли только однажды с крупным счетом сборной Чехии, поляки не забивали больше двух мячей и пропустили восемь голов, что всего на два гола меньше, чем их следующие соперники.

Не исключаю, что хозяева смогут дать бой своим соперникам, но буду ставить на прогноз "хотя бы одна не забьет" с коэффициентом 1.7.

  • Экспрессы с коэффициентом 5+ у нас в Telegram
Прогноз на матч Обе забьют - Нет
Коэф.: 1.7
+100% Бонус на депозит от БК Melbet
100$
Мелбет 4.90
Сделать ставку
Ближайшие прогнозы
Прогноз на матч Ависпа Фукуока — Нагоя 11 октября 2023 года Кубок лиги Япония 11 окт 2023, 06:00 Прогноз на матч Ависпа Фукуока — Нагоя 11 октября 2023 года Ависпа Фукуока Коэф.: 1.92 Нагоя Рекомендуем MelBet
Прогноз на матч Йокогама Маринос — Урава Редс 11 октября 2023 года Кубок лиги Япония 11 окт 2023, 06:00 Прогноз на матч Йокогама Маринос — Урава Редс 11 октября 2023 года Йокогама М Коэф.: 1.65 Урава Сделать ставку MelBet
Прогноз на матч Эвертон Ж — Манчестер Сити Ж 11 октября 2023 года Женский Кубок лиги Англия 11 окт 2023, 14:00 Прогноз на матч Эвертон Ж — Манчестер Сити Ж 11 октября 2023 года Коэф.: 2 Сделать ставку MelBet
Прогноз на матч Реал Ж — Волеренга Ж 11 октября 2023 года Женская Лига чемпионов 11 окт 2023, 14:00 Прогноз на матч Реал Ж — Волеренга Ж 11 октября 2023 года Real Madrid Femenino Коэф.: 1.72 Волеренга Рекомендуем MelBet
Прогноз на матч Уэльс — Гибралтар 11 октября 2023 года Международные товарищеские матчи 11 окт 2023, 14:45 Прогноз на матч Уэльс — Гибралтар 11 октября 2023 года Уэльс Коэф.: 1.85 Гибралтар Сделать ставку MelBet
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Мелбет +100% Бонус на депозит от БК Melbet На сайт
Весь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 15:24 Футболист из Израиля потерял ногу в результате атаки ХАМАС Новости футбола Сегодня, 14:55 Нападающий Челси не сможет сыграть за свою сборную из-за травмы Новости футбола Сегодня, 13:55 Владелец Наполи рад тому, что Луис Энрике не стал главным тренером его команды Новости футбола Сегодня, 13:17 Барселона должна более 200 млн евро за трансферы Новости футбола Сегодня, 12:58 Диего Алонсо стал новым главным тренером Севильи Новости футбола Сегодня, 12:42 Манчестер Юнайтед объявил цену на трансфер Джейдона Санчо Новости футбола Сегодня, 12:12 Главный тренер Франции прокомментировал ситуацию с Погба Новости футбола Сегодня, 11:25 Это был бы слишком дорогой трансфер. Почему Мбаппе не перешел в Реал летом 2023 года Новости футбола Сегодня, 11:14 У Арсенала есть план, как восстановить Букайо Сака к матчу против Челси Новости футбола Сегодня, 11:05 Хави хочет усилить две позиции. Какие трансферы может совершить Барселона
Лучшие бонусы
Все
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопирован
Получить 1Win
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопирован
Получить БетВиннер
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопирован
Получить 1хБет
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопирован
Получить Лайнбет
Прогнозы на спорт
Футбол 11 окт 2023 Прогноз на матч Ависпа Фукуока — Нагоя 11 октября 2023 года Футбол 11 окт 2023 Прогноз на матч Йокогама Маринос — Урава Редс 11 октября 2023 года Футбол 11 окт 2023 Прогноз на матч Эвертон Ж — Манчестер Сити Ж 11 октября 2023 года Футбол 11 окт 2023 Прогноз на матч Реал Ж — Волеренга Ж 11 октября 2023 года Футбол 11 окт 2023 Прогноз на матч Уэльс — Гибралтар 11 октября 2023 года Футбол 12 окт 2023 Прогноз на матч Латвия — Армения 12 октября 2023 года Футбол 12 окт 2023 Прогноз на матч Кипр — Норвегия 12 октября 2023 года Футбол 12 окт 2023 Прогноз на матч Фарерские острова — Польша 12 октября 2023 года Футбол 12 окт 2023 Прогноз на матч Хорватия — Турция 12 октября 2023 года Футбол 12 окт 2023 Прогноз на матч Беларусь — Румыния 12 октября 2023 года