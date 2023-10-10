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Прогноз на матч Эвертон Ж — Манчестер Сити Ж 11 октября 2023 года

Оливер Вайт Оливер Вайт Експерт Dailysports
Эвертон - Манчестер Сити прогноз
Эвертон
Женский Кубок лиги Англия 11 окт 2023, 14:00 Эвертон - Манчестер Сити
-
- : -
Англия, Liverpool, Walton Hall Park
Манчестер Сити
Обзор Н2Н Турнирная таблица Прогноз
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Коэф.: 2
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В рамках группового этапа Кубка английской Лиги среди женщин, встретяться Эвертон и Манчестер Сити. Матч состоится на Уолтон Холл Парк в среду, 11 октября. Начало встречи запланировано на 20:00 по среднеевропейскому времени.

Эвертон Ж

Клуб основа в 1983 году, а в 1995-м вошел в структуру футбольного клуба Эвертон. Через несколько лет команда стала чемпионом Англии, что является единственным подобным трофеем. Также стоит отметить несколько побед в Кубке Англии.

В женской Суперлиге Эвертон пока очков не набирал. После двух туров команда занимает 10-ю позицию в турнирной таблице.Эвертон проиграл в матчах против Лестера и Брайтона.

Манчестер Сити Ж

Команда основана в 1988 году, а в систему Манчестер Сити вошла гораздо позже. Перед стартом нового турнира Суперлиги в 2013-м, клуб значительно усилил состав. В команду пригласили несколько игроков женской сборной Англии. С тех пор женская команда Ман Сити считается достаточно успешной командой на Туманном Альбионе. В активе клуба есть одна победа в чемпионате, а также три победы в Кубке Англии и четыре триумфа с Кубке Суперлиги.

В новом сезоне Манчестер Сити после двух туров идет на третьей позиции в женской Суперлиге Англии.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • Эвертон победил лишь раз в предыдущих шести матчах.
  • Манчестер Сити в последних пяти выездных матчах праздновал только одну победу.
  • Эвертон никогда не побеждал Манчестер Сити — одна ничья и 18 поражений.

Прогноз

Огромным фаворитом, по мнению букмекерских контор, считается Манчестер Сити. Неудивительно, особенно если посмотреть на последние матчи Эвертона и на статистику личных встреч. Думаю, что гости добьются уверенной победы с большим количеством голов.

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