Прогноз на матч Салернитана не проиграет Коэф.: 1.6 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.90 Сделать ставку

Посреди этой недели в итальянской Серии А пройдут матчи шестого тура. В одном из них Эмполи на своем после встретится с Салернитаной. Встреча пройдет на Стадио Карло Кастеллани 27 сентября. Начало матча запланировано на 18:30 по среднеевропейскому времени.

Эмполи

Совсем недавно команда сменила главного тренера. После увольнения Паоло Дзанетти, на тренерский мостик пришел итальянский специалист Аурелио Андреаццоли. Предыдущим местом работы нового наставника была Тернана, которая выступает в Серии В. Стоит отметить, что Аурелио уже вчетвертый раз возглавляет Эмполи в своей карьере.

Дебют итальянца пришелся на матч против Интера, в котором его команда уступила в очередной раз в этом сезоне. Таким образом падение Эмполи продолжилось. Команда выдала худший старт в истории Серии А, проиграв все 5 матчей и при этом не забив ни одного гола.

Салернитана

У команды из города Салерно дела идут куда лучше. Команда потерпела лишь 2 поражения, но так же, как и Эмполи, пока не побеждала в чемпионате. В активе подопечных Паулу Соузы ничьи в матчах с Фрозиноне, Удинезе и Ромой.

По стартовым матчам сезона, можно предположить, что Салернитане предстоит борьба за выживание, но команда имеет куда больше перспектив остаться в элите, нежели их следующий соперник.

Интересные факты о матче и история личных встреч

В Серии А Салернитана не побеждает уже в шести матчах подряд, а последний выездной успех датирован еще январем этого года.

Эмполи не забивает в чемпионате уже в шести поединках кряду. К слову, все они проиграны, а разница мячей 0:15.

В личных встречах перевес на стороне хозяев. Отмечу, что в последних четырех матчах играла ставка Обе забьют.

Прогноз

Букмекеры надеются, что Эмполи прервет свою серию неудач, ведь именно хозяева считаются фаворитами. На мой взгляд, не все так радужно, поэтому поставлю на то, что Салернитана не проиграет.

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