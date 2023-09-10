Уругвай

Команда рассталась с, казалось бы, вечным тренером, Табаресом. Без Оскара Вашингтона получилось протиснуться на очередной уже чемпионат мира. Но там "чарруа", хотя смогли и выиграть, и вничью сыграть, не вышли из группы. Эта неудача в итоге привела, что новым наставником тут стал Марсело Бьелса. С "Бешеным" были хорошие результаты в товарищеских поединках. Но важно тот же тонус показывать сейчас, зарубившись в официальных поединках. В 1-м туре обновленный состав принимал на своем полеЧили. И очень уверенно выиграли у потенциально сильного соперника со счетом 3-1. Там героем стал не самый известный футболист, де ла Крус. У него в том поединке дубль и голевая передача на Вальверде.

Статистика личных встреч

У уругвайцев получилось выиграть трижды за 4 крайних очных матча. Но при этом последний "домашний" поединок эквадорцы выиграли.

Прогноз

Букмекеры считают, что в этом поединке больше шансов на успех у хозяев. Но у гостей есть свои козыри, так что ждем обоюдоострого футбола и, как итог, того, что тут будет "оба забьют" (коэффициент - 1,92).