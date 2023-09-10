Прогноз на матч Эквадор - Уругвай 13 сентября 2023 года
13 сентября на "Эстадио Родриго Пас Дельгадо" (Кито) пройдет матч 2-го тура квалификации на чемпионат мира-2026 в регионе КОНМЕБОЛ, в котором Эквадор встретится с Уругваем. Старт поединка запланирован на 00:00 по европейскому времени.
Эквадор
Сборная в предыдущие циклы строго чередовала попадания на "большие" турниры (2006, 2014) и неудачи в отборах. В прошлой квалификации получилось закрыть топ-4, чего хватило для путевки в Катар. Правда, до последнего момента Эннер Валенсия и компания не знали, не отберут ли это право - было уличено использование игрока с подменными документами. В итоге установили, что он сам смошенничал, так что ограничились штрафом в 3 очка, что начал применяться в новом цикле. Пока что этот отрицательный результат сохраняется, ведь "триколор" начинали квалификацию на поле Аргентины. И ставка на оборону могла сработать, но на 78-й минуте Месси все-таки забил, напомнив о своем умении бить со штрафных.
Уругвай
Команда рассталась с, казалось бы, вечным тренером, Табаресом. Без Оскара Вашингтона получилось протиснуться на очередной уже чемпионат мира. Но там "чарруа", хотя смогли и выиграть, и вничью сыграть, не вышли из группы. Эта неудача в итоге привела, что новым наставником тут стал Марсело Бьелса. С "Бешеным" были хорошие результаты в товарищеских поединках. Но важно тот же тонус показывать сейчас, зарубившись в официальных поединках. В 1-м туре обновленный состав принимал на своем полеЧили. И очень уверенно выиграли у потенциально сильного соперника со счетом 3-1. Там героем стал не самый известный футболист, де ла Крус. У него в том поединке дубль и голевая передача на Вальверде.
Статистика личных встреч
У уругвайцев получилось выиграть трижды за 4 крайних очных матча. Но при этом последний "домашний" поединок эквадорцы выиграли.
Прогноз
Букмекеры считают, что в этом поединке больше шансов на успех у хозяев. Но у гостей есть свои козыри, так что ждем обоюдоострого футбола и, как итог, того, что тут будет "оба забьют" (коэффициент - 1,92).
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