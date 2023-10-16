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Прогноз на матч Эквадор — Колумбия 18 октября 2023 года

Оливер Вайт Оливер Вайт Експерт Dailysports
Эквадор - Колумбия прогноз
Эквадор Эквадор
Чемпионат мира. Квалификация. КОНМЕБОЛ 17 окт 2023, 19:30 Эквадор - Колумбия
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Международные,
Колумбия Колумбия
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Колумбия не проиграет
Коэф.: 1.75
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В рамках отбора на Чемпионат Мира-2026 состоится поединок между сборными Эквадора и Колумбии. Матч пройдет на Эстадио Родриго Паз Дельгадо в ночь на 18 октября. Начало встречи запланировано на 01:30 по среднеевропейскому времени.

Эквадор

Исторически сложилась так, что Эквадор наряду с Венесуэлой считался самой слабой сборной в Латинской Америке. Однако в последние 20-25 лет эквадорская сборная показывает прогресс в результатах. В новом тысячелетии Эквадор играл сразу на четырех Чемпионатах Мира. Лучшим результатом является 1/8 финала в 2006 году на полях Германии.

На старте нового отборочного цикла Эквадор проиграл Аргентине и одолел сборные Уругвая и Боливии . Однако трех очков команда лишилась решением Спортивного арбитражного суда за использование документа, содержащего ложную информацию об игроке Байроне Кастильо.

Колумбия

Команда немного, но не дотянула до успеха в борьбе за выход на минувший Чемпионат Мира. Причем скорее надеялись не Перу догнать, а на дисквалификацию Эквадора (по иронии, за эквадорцев сыграл Кастильо, что оказался колумбийцем). Но в итоге Хамес и компания довольно закономерно остались без путевки в Катар.

В новом отборочном цикле Колумбия идет без поражений на третьей позиции.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • Эквадор выиграл пять матчей из последних шести.
  • Колумбия имеет 14-матчевую беспроигрышную серию.
  • Эквадор в последних пяти очных матчах сумел забить лишь в одном.

Прогноз

Команды выглядят примерно одинаково на старте нынешнего отборочного цикла. Небольшим фаворитом будут хозяева, но я бы поставил на то, что Колумбия не проиграет.

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Прогноз на матч Колумбия не проиграет
Коэф.: 1.75
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