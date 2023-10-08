EN EN NG NG
Главная Прогнозы Прогноз на матч Эксетер — Арсенал U21 10 октября 2023 года

Прогноз на матч Эксетер — Арсенал U21 10 октября 2023 года

Оливер Вайт Оливер Вайт Експерт Dailysports
Экзетер Сити - Arsenal Academy прогноз
Экзетер Сити Экзетер Сити
Трофей Английской лиги 10 окт 2023, 14:15 Экзетер Сити - Arsenal Academy
-
- : -
Англия, Exeter, St. James Park
Arsenal Academy
Обзор Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч П2(0)
Коэф.: 1.77
+100% Бонус на депозит от БК Melbet
100$
Мелбет 4.90
Сделать ставку

В рамках группового этапа Трофея Футбольной Лиги Эксетер будет принимать юношеский состав Арсенала. Матч пройдет во вторник 10 октября на Сент-Джеймс Парке в Эксетере. Начало встречи запланировано на 20:15 по среднеевропейскому времени.

Эксетер

Эксетер Сити известен тем, что стал первым соперником в истории национальной сборной Бразилии. В плане результатов и достижений команде похвастаться особо нечем. Клуб часто сменяет лиги и только второй сезон подряд проводит в Лиге 1.

Прошлый сезон Эксетер завершил в середине таблицы. Похоже потенциал команды позволит ей и в этом сезоне финишировать в районе 10-14 места. Сейчас клуб имеет в активе 16 очков и занимает 11-ю строчку.

В Кубке за Трофей Футбольной Лиги, Эксетер дома был унижен Редингом (0:9) в рамках первого тура.

Арсенал U21

Арсенал U21 выступает в Премьер Лиге 2, в которой принимают участие дублирующие составы команд английских футбольных команд.

В нынешнем сезоне команда после шести сыгранных матчей расположилась на четвертой позиции. Молодежный состав Арсенала является одной из сильнейших команд Англии в своем возрасте.

В Кубке за Трофей Футбольной Лиги, Арсенал U21 успел победить в серии пенальти Свиндон в первом туре.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • Арсенал U21 проиграл лишь один из семи последних матчей.
  • Эксетер победил лишь раз в последних шести матчах, разница мячей — 2:19.
  • Между собой команды никогда не встречались.

Прогноз

Небольшой перевес по мнению букмекеров на стороне гостей. Это и неудивительно глядя на последние результаты хозяев. Ставить буду на то, что Арсенал U21 победит с форой 0.

  • Экспрессы с коэффициентом 5+ у нас в Telegram
Прогноз на матч П2(0)
Коэф.: 1.77
+100% Бонус на депозит от БК Melbet
100$
Мелбет 4.90
Сделать ставку
Ближайшие прогнозы
Прогноз на матч Атлетико — Реал Сосьедад 8 октября 2023 года Ла Лига Испания Сегодня, 10:15 Прогноз на матч Атлетико — Реал Сосьедад 8 октября 2023 года Атлетико Мадрид Коэф.: 1.63 Реал Сосьедад Рекомендуем MelBet
Прогноз на матч Арсенал - Манчестер Сити 8 октября 2023 года Премьер-лига Англия Сегодня, 11:30 Прогноз на матч Арсенал - Манчестер Сити 8 октября 2023 года Арсенал Коэф.: 1.67 Манчестер Сити Сделать ставку MelBet
Прогноз на матч Бавария — Фрайбург 8 октября 2023 года Бундеслига Германия Сегодня, 11:30 Прогноз на матч Бавария — Фрайбург 8 октября 2023 года Бавария Коэф.: 1.78 Фрайбург Сделать ставку MelBet
Прогноз на матч Кальяри — Рома 8 октября 2023 года Серия А Италия Сегодня, 12:00 Прогноз на матч Кальяри — Рома 8 октября 2023 года Кальяри Коэф.: 1.88 Рома Рекомендуем MelBet
Прогноз на матч Ренн — ПСЖ 8 октября 2023 года Лига 1 Франция Сегодня, 14:45 Прогноз на матч Ренн — ПСЖ 8 октября 2023 года Ренн Коэф.: 1.52 ПСЖ Сделать ставку MelBet
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Мелбет +100% Бонус на депозит от БК Melbet На сайт
Весь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 08:52 Второй анализ Погба показал, что футболист принимал гормоны роста Новости футбола Сегодня, 08:17 Клубный автобус Барнсли загорелся по пути домой Новости футбола Сегодня, 07:45 Сборная Франции обновила заявку, добавив Жиру в список вратарей Новости футбола Сегодня, 07:29 В этот день восемь лет назад Юрген Клопп стал главным тренером Ливерпуля Новости футбола Сегодня, 07:12 "Хочу продолжать играть здесь всю свою жизнь". Винисиус готов играть в Реале до конца карьеры Новости футбола Сегодня, 06:44 В Роме уже нашли замену Жозе Мауринью Новости футбола Сегодня, 06:06 Сака и Мартинелли могут усилить Арсенал в сегодняшнем матче против Манчестер Сити Новости футбола Сегодня, 05:38 Интер Майами потерял шансы на плей-офф МЛС. Тренер ответил на слухе об уходе Месси Новости футбола Сегодня, 05:01 Тренер Кристал Пэлас в списке рекордсменов АПЛ Новости футбола Сегодня, 04:32 Зинченко поддержал Израиль, но получил в ответ оскорбления и угрозы
Лучшие бонусы
Все
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопирован
Получить 1Win
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопирован
Получить БетВиннер
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопирован
Получить 1хБет
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопирован
Получить Лайнбет
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Прогноз на матч Атлетико — Реал Сосьедад 8 октября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Арсенал - Манчестер Сити 8 октября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Бавария — Фрайбург 8 октября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Кальяри — Рома 8 октября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Ренн — ПСЖ 8 октября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Гранада — Барселона 8 октября 2023 года Футбол 09 окт 2023 Прогноз на матч Зринськи — Слога 9 октября 2023 года Футбол 09 окт 2023 Прогноз на матч Бертон — Кембридж Юнайтед 9 октября 2023 года Футбол 10 окт 2023 Прогноз на матч Ноттс Каунти — Дерби 10 октября 2023 года Футбол 10 окт 2023 Прогноз на матч Линкольн — Вулверхэмптон U21 10 октября 2023 года