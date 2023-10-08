Прогноз на матч Эксетер — Арсенал U21 10 октября 2023 года

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В рамках группового этапа Трофея Футбольной Лиги Эксетер будет принимать юношеский состав Арсенала. Матч пройдет во вторник 10 октября на Сент-Джеймс Парке в Эксетере. Начало встречи запланировано на 20:15 по среднеевропейскому времени.

Эксетер

Эксетер Сити известен тем, что стал первым соперником в истории национальной сборной Бразилии. В плане результатов и достижений команде похвастаться особо нечем. Клуб часто сменяет лиги и только второй сезон подряд проводит в Лиге 1.

Прошлый сезон Эксетер завершил в середине таблицы. Похоже потенциал команды позволит ей и в этом сезоне финишировать в районе 10-14 места. Сейчас клуб имеет в активе 16 очков и занимает 11-ю строчку.

В Кубке за Трофей Футбольной Лиги, Эксетер дома был унижен Редингом (0:9) в рамках первого тура.

Арсенал U21

Арсенал U21 выступает в Премьер Лиге 2, в которой принимают участие дублирующие составы команд английских футбольных команд.

В нынешнем сезоне команда после шести сыгранных матчей расположилась на четвертой позиции. Молодежный состав Арсенала является одной из сильнейших команд Англии в своем возрасте.

В Кубке за Трофей Футбольной Лиги, Арсенал U21 успел победить в серии пенальти Свиндон в первом туре.

Интересные факты о матче и история личных встреч

Арсенал U21 проиграл лишь один из семи последних матчей.

Эксетер победил лишь раз в последних шести матчах, разница мячей — 2:19.

Между собой команды никогда не встречались.

Прогноз

Небольшой перевес по мнению букмекеров на стороне гостей. Это и неудивительно глядя на последние результаты хозяев. Ставить буду на то, что Арсенал U21 победит с форой 0.

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