Прогноз на матч Эксетер — Арсенал U21 10 октября 2023 года
В рамках группового этапа Трофея Футбольной Лиги Эксетер будет принимать юношеский состав Арсенала. Матч пройдет во вторник 10 октября на Сент-Джеймс Парке в Эксетере. Начало встречи запланировано на 20:15 по среднеевропейскому времени.
Эксетер
Эксетер Сити известен тем, что стал первым соперником в истории национальной сборной Бразилии. В плане результатов и достижений команде похвастаться особо нечем. Клуб часто сменяет лиги и только второй сезон подряд проводит в Лиге 1.
Прошлый сезон Эксетер завершил в середине таблицы. Похоже потенциал команды позволит ей и в этом сезоне финишировать в районе 10-14 места. Сейчас клуб имеет в активе 16 очков и занимает 11-ю строчку.
В Кубке за Трофей Футбольной Лиги, Эксетер дома был унижен Редингом (0:9) в рамках первого тура.
Арсенал U21
Арсенал U21 выступает в Премьер Лиге 2, в которой принимают участие дублирующие составы команд английских футбольных команд.
В нынешнем сезоне команда после шести сыгранных матчей расположилась на четвертой позиции. Молодежный состав Арсенала является одной из сильнейших команд Англии в своем возрасте.
В Кубке за Трофей Футбольной Лиги, Арсенал U21 успел победить в серии пенальти Свиндон в первом туре.
Интересные факты о матче и история личных встреч
- Арсенал U21 проиграл лишь один из семи последних матчей.
- Эксетер победил лишь раз в последних шести матчах, разница мячей — 2:19.
- Между собой команды никогда не встречались.
Прогноз
Небольшой перевес по мнению букмекеров на стороне гостей. Это и неудивительно глядя на последние результаты хозяев. Ставить буду на то, что Арсенал U21 победит с форой 0.
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