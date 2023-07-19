Прогноз на матч Победа Дефенса и Хустисия Коэф.: 1.89 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.15 Сделать ставку

23 июля на "Эстадио Норберто Тито Томагельо" (Флоренсио-Варела, Буэнос-Айрес) пройдет матч 26-го тура чемпионата Аргентины, в котором "Дефенса и Хустисия" сыграет против "Сармьенто". Поединок начнется в 23:45 по европейскому времени.

"Дефенса и Хустисия"

Команда долго была одним из множества скромных ноунеймов, которых так много в любой стране и любой футбольной иерархии. Но недавно "Halcón" выдали резкий подъем. Дважды, а 2019-м и 2021-м, получилось добраться до вице-чемпионства, к тому же между ними было взято трофей, причем международный, в виде Копы Судамерикана. На таком фоне прошлый розыгрыш принес явное падение: клуб закончил только 12-ми. Сейчас пытались отвоевать позиции, но получается не все - но многое. На международной арене, в Копе Судамерикана, выиграли 5 матчей из 6, выиграв свою группу. Да и на внутренней, конечно, 2-е место не взять, но на 3-е шансы были до последнего. Конечно, на таком фоне 2-2 с "Ланусом" и "Годой-Крус" - скорее потери по 2 мяча, чем наборы по 1-му...

"Сармьенто" Клуб более 30 лет кряду не мог вернуться в элитный дивизион страны. А, поднявшись наконец в Примере, потом вылетали. Только после победы во 2-й лиге Аргентины в 2020-м году, представитель Хунина наконец-то смогли закрепиться там. Прошлый розыгрыш принес 21-е место - при 28 участниках. Сейчас продолжился небольшой, но последовательный прогресс. Было даже ощущение, что, подобравшись к отметке в 3 десятка очков, "La Barra Del Cemento" решил, что все уже сделано. И даже проиграл трижды кряду, с "Бокой Хуниорс", "Тальерес" и "Платенсе". Ну, а в предпоследнем туре, с "Велес Сарсфилд", стороны долго молчали, но сначала "Сармьенто" на 10-й добавленной минуте открыл счет, реализовав пенальти - но при этом успел пропустить перед финальным свистком. Статистика личных встреч "Сармьенто" выиграл 5 из 6 крайних матчей против "Дефенса и Хустисия" при единственном поражении. В том числе он выиграл оба поединка 2022-го года. Прогноз Букмекерские конторы верят в мотивированную команду, что играет дома. Рекомендуем согласиться и поставить на победу "Дефенса и Хустисия" (коэффициент - 1,89).

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