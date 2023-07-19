АНГ АНГ
Главная Прогнозы Прогноз на матч Дефенса и Хустисия - Сармьенто 23 июля 2023 года

Прогноз на матч Дефенса и Хустисия - Сармьенто 23 июля 2023 года

Прогноз на матч Дефенса и Хустисия - Сармьенто 23 июля 2023 года
Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия
Примера-дивизион Аргентина 23 июл 2023, 17:45 Дефенса и Хустисия - Атлетико Сармьенто
-
- : -
Аргентина,
Атлетико Сармьенто Атлетико Сармьенто
Детали матча Н2Н Турнирная таблица Прогноз
Прогноз на матч Победа Дефенса и Хустисия
Коэф.: 1.89
+100% Бонус на депозит от БК Melbet
100$
Мелбет 4.15
Сделать ставку

23 июля на "Эстадио Норберто Тито Томагельо" (Флоренсио-Варела, Буэнос-Айрес) пройдет матч 26-го тура чемпионата Аргентины, в котором "Дефенса и Хустисия" сыграет против "Сармьенто". Поединок начнется в 23:45 по европейскому времени.

"Дефенса и Хустисия"

Команда долго была одним из множества скромных ноунеймов, которых так много в любой стране и любой футбольной иерархии. Но недавно "Halcón" выдали резкий подъем. Дважды, а 2019-м и 2021-м, получилось добраться до вице-чемпионства, к тому же между ними было взято трофей, причем международный, в виде Копы Судамерикана. На таком фоне прошлый розыгрыш принес явное падение: клуб закончил только 12-ми. Сейчас пытались отвоевать позиции, но получается не все - но многое. На международной арене, в Копе Судамерикана, выиграли 5 матчей из 6, выиграв свою группу. Да и на внутренней, конечно, 2-е место не взять, но на 3-е шансы были до последнего. Конечно, на таком фоне 2-2 с "Ланусом" и "Годой-Крус" - скорее потери по 2 мяча, чем наборы по 1-му...

"Сармьенто"

Клуб более 30 лет кряду не мог вернуться в элитный дивизион страны. А, поднявшись наконец в Примере, потом вылетали. Только после победы во 2-й лиге Аргентины в 2020-м году, представитель Хунина наконец-то смогли закрепиться там. Прошлый розыгрыш принес 21-е место - при 28 участниках. Сейчас продолжился небольшой, но последовательный прогресс. Было даже ощущение, что, подобравшись к отметке в 3 десятка очков, "La Barra Del Cemento" решил, что все уже сделано. И даже проиграл трижды кряду, с "Бокой Хуниорс", "Тальерес" и "Платенсе". Ну, а в предпоследнем туре, с "Велес Сарсфилд", стороны долго молчали, но сначала "Сармьенто" на 10-й добавленной минуте открыл счет, реализовав пенальти - но при этом успел пропустить перед финальным свистком.

Статистика личных встреч

"Сармьенто" выиграл 5 из 6 крайних матчей против "Дефенса и Хустисия" при единственном поражении. В том числе он выиграл оба поединка 2022-го года.

Прогноз

Букмекерские конторы верят в мотивированную команду, что играет дома. Рекомендуем согласиться и поставить на победу "Дефенса и Хустисия" (коэффициент - 1,89).

  • Экспрессы с коэффициентом 5+ у нас в Telegram
Прогноз на матч Победа Дефенса и Хустисия
Коэф.: 1.89
+100% Бонус на депозит от БК Melbet
100$
Мелбет 4.15
Сделать ставку
Кенли Ворд Кенли Ворд Експерт Dailysports
Ближайшие прогнозы
Прогноз на матч Челси - Рексем 20 июля 2023 года Клубные товарищеские матчи Сегодня, 19:30 Прогноз на матч Челси - Рексем 20 июля 2023 года Челси Коэф.: 1.8 Рексем Рекомендуем Мелбет
Прогноз на матч Звезды МЛС - Арсенал 21 июля 2023 года Клубные товарищеские матчи Сегодня, 20:30 Прогноз на матч Звезды МЛС - Арсенал 20 июля 2023 года Коэф.: 1.67 Арсенал Сделать ставку Мелбет
Прогноз на матч Биркиркара - Марибор 20 июля 2023 года Лига конференций 20 июл 2023, 11:00 Прогноз на матч Биркиркара - Марибор 20 июля 2023 года Биркиркара Коэф.: 1.9 Марибор Сделать ставку 1хБет
Прогноз на матч Пайде - Б-36 20 июля 2023 года Лига конференций 20 июл 2023, 11:30 Прогноз на матч Пайде - Б-36 20 июля 2023 года ФK Флора Паиде Коэф.: 2.3 Б36 Тарсхавн Рекомендуем 1хБет
Прогноз на матч Милсами - Паневежис 20 июля 2023 года Лига конференций 20 июл 2023, 12:00 Прогноз на матч Милсами - Паневежис 20 июля 2023 года Милсами Коэф.: 1.7 Паневежис Сделать ставку Мелбет
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Лайнбет Приветственный бонус Linebet для новых игроков На сайт
Весь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 14:55 Капитан "Ливерпуля" близок к переходу в клуб из Саудовской Аравии Новости футбола Сегодня, 14:42 "Ливерпуль" дал ответ на предложение о продаже Луиса Диаса за 50 млн евро Новости футбола Сегодня, 14:30 Один из лидеров "Манчестер Сити" близок к переходу в "Аль-Ахли" Новости футбола Сегодня, 14:15 "Барселона" близка к трансферу нападающего "Атлетико" Новости футбола Сегодня, 13:55 ПСЖ собирается выставить ультиматум Мбаппе Новости футбола Сегодня, 13:42 Известный испанский футболист осужден на четыре года за изнасилование Новости футбола Сегодня, 13:30 "РБ Лейпциг" арендовал таланта ПСЖ Новости футбола Сегодня, 13:15 "Челси" может купить защитника сборной Англии из-за травмы Фофана Новости футбола Сегодня, 12:55 "Милан" купил голландского полузащитника Новости футбола Сегодня, 12:42 "Манчестер Юнайтед" одержал победу над французским клубом
Лучшие бонусы
Все
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопирован
Получить 1Win
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопирован
Получить БетВиннер
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопирован
Получить 1хБет
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопирован
Получить Лайнбет
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Прогноз на матч Челси - Рексем 20 июля 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Звезды МЛС - Арсенал 20 июля 2023 года Футбол 20 июл 2023 Прогноз на матч Биркиркара - Марибор 20 июля 2023 года Футбол 20 июл 2023 Прогноз на матч Пайде - Б-36 20 июля 2023 года Футбол 20 июл 2023 Прогноз на матч Милсами - Паневежис 20 июля 2023 года Футбол 20 июл 2023 Прогноз на матч Хонка - Тобол 20 июля 2023 года Футбол 20 июл 2023 Прогноз на матч Сан-Мартин - Велес 20 июля 2023 года Футбол 20 июл 2023 Прогноз на матч Левадия - Жилина 20 июля 2023 года Футбол 20 июл 2023 Прогноз на матч Динамо Батуми - Тирана 20 июля 2023 года Футбол 20 июл 2023 Прогноз на матч Зимбру - Ла Фиорита 20 июля 2023 года