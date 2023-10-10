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Прогноз на матч Чили — Перу 13 октября 2023 года

Оливер Вайт Оливер Вайт Експерт Dailysports
Чили - Перу прогноз
Чили Чили
Чемпионат мира. Квалификация. КОНМЕБОЛ 12 окт 2023, 20:00 Чили - Перу
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Перу Перу
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Победа Чили
Коэф.: 1.73

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В рамках отбора на Чемпионат Мира-2026 состоится поединок между сборными Чили и Перу. Матч состоится на Эстадио Монументаль в Сантьяго в ночь на пятницу, 13 октября. Начало встречи запланировано на 02:00 по среднеевропейскому времени.

Чили

Сборная Чили в недавнем прошлом пережила, пожалуй, лучшие годы в своей истории. Команда дважды подряд (в 2015 и 2016) становилась сильнейшей командой континета.

На Чемпионатах Мира лучшим результатом является третье место на домашнем Мундиале в далеком 1962-м. К слову, предыдущие два Чемпионата Мира в России и Катаре чилийская сборная пропустила.

В новом отборочном цикле чилийцы стартовали неважно. Поражения от Уругвая и ничья с Колумбией позволяют команде занимать всего восьмую позицию.

Перу

Перуанская сборная пять раз была представлена на мировых форумах. В 2018-м году в Россию команда приехала после 36-летнего отсутствия на Чемпионатах Мира. В небольшом перечне достижений есть две победы на Копа Америка в середине прошлого века.

Отборочный турнир сборная Перу начала посредственно. Ничью в матче с Парагваем и минимальное поражение от Бразилии не назовешь успешным стартом, но и провалом тоже.

Интересные факты о матче и история личных встреч

Чили на своем поле не уступает в четырех поединках кряду. В последних трех команда не пропускала.

Перуанцы победили лишь в одном из последних шести матчей.

Между собой команды не играют вничью с 2004-го года.

Прогноз

Чилийцы на своем поле должны побеждать сборную Перу. Такого мнения придерживаются и букмекеры. Коэффициент на победу хозяев достаточно привлекательный.

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Прогноз на матч Победа Чили
Коэф.: 1.73

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