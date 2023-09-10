Прогноз на матч Тотал меньше 2.5 Коэф.: 1.64 Приветственный бонус Linebet для новых игроков 100$ 4.55 Сделать ставку

13 сентября на "Эстадио Монументаль Давид Арельяно" (Сантьяго) пройдет матч2-го тура квалификации на чемпионат мира-2026 в регионе КОНМЕБОЛ, в котором Чили встретится с Колумбией. Старт поединка запланирован на 01:00 по европейскому времени.

Чили

Сборная была на пике в первой половине 2010-х. Тут и 2 кряду поездки на чемпионат мира - причем на обоих выходили в 1/8 финала. И, в 2015-2016, при разных тренерах, "Ла Роха" взяла Копу Америка и защитили титул. Но российские болельщики видели этих латиноамериканцев только в рамках Кубка Конфедераций - на чемпионат мира они не пробились, что стало немалой сенсацией. А вот то, что и потом было только седьмое место и 19 очков в 18 матчах, скорее не разочаровало - просто из ямы так и не вышли, не найдя полноценной замены стареющим лидерам. Но Бериццо получает еще 1 шанс, впрочем, он и приходил только в середине прошлого года. Что же, пока прогресса не заметно: Уругвай в первом туре выиграл дома у "красных" 3-1.

Колумбия Команда немного, но не дотянула до успеха в борьбе за выход на чемпионат мира. Причем скорее надеялись не Перу догнать, а Эквадор дисквалифицировать (по иронии, за тот сыграл Кастильо, что оказался колумбийцев). Но в итоге Хамес и компания довольно закономерно остались без путевки в Катар. Посмотрим, получится ли лучше у нынешнего наставника, аргентинца Нестора Лоренцо. С ним "кофейные" играли хорошо в товарищеских матчах, но они мало что показывают. Зато в первом туре была, пожалуй, самая простая задача во всем цикле: прием Венесуэлу. Та продержалась 1-й тайм, но в итоге проиграла 0-1, ничем не ответив на гол Рафаэля Борре из "Айнтрахта", что отметился сразу после перерыва. Статистика личных встреч Четырежды между сборными фиксировалась ничья в основное время поединка. Но 2 года назад, в 2021-м, дома победили 3-1 колумбийцы. Прогноз Букмекеры отдают только минимальное преимущество гостям. Но тут вряд ли будет интересный и яркий футбол - ждем, что в итоге зафиксируют "тотал меньше 2,5 голов" (коэффициент - 1,64).

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