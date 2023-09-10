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Прогноз на матч Чили - Колумбия 13 сентября 2023 года

Прогноз на матч Чили - Колумбия 13 сентября 2023 года
Чили Чили
Чемпионат мира. Квалификация. КОНМЕБОЛ 12 сен 2023, 20:30 Чили - Колумбия
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Международные,
Колумбия Колумбия
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Тотал меньше 2.5
Коэф.: 1.64
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13 сентября на "Эстадио Монументаль Давид Арельяно" (Сантьяго) пройдет матч2-го тура квалификации на чемпионат мира-2026 в регионе КОНМЕБОЛ, в котором Чили встретится с Колумбией. Старт поединка запланирован на 01:00 по европейскому времени.

Чили

Сборная была на пике в первой половине 2010-х. Тут и 2 кряду поездки на чемпионат мира - причем на обоих выходили в 1/8 финала. И, в 2015-2016, при разных тренерах, "Ла Роха" взяла Копу Америка и защитили титул. Но российские болельщики видели этих латиноамериканцев только в рамках Кубка Конфедераций - на чемпионат мира они не пробились, что стало немалой сенсацией. А вот то, что и потом было только седьмое место и 19 очков в 18 матчах, скорее не разочаровало - просто из ямы так и не вышли, не найдя полноценной замены стареющим лидерам. Но Бериццо получает еще 1 шанс, впрочем, он и приходил только в середине прошлого года. Что же, пока прогресса не заметно: Уругвай в первом туре выиграл дома у "красных" 3-1.

Колумбия

Команда немного, но не дотянула до успеха в борьбе за выход на чемпионат мира. Причем скорее надеялись не Перу догнать, а Эквадор дисквалифицировать (по иронии, за тот сыграл Кастильо, что оказался колумбийцев). Но в итоге Хамес и компания довольно закономерно остались без путевки в Катар. Посмотрим, получится ли лучше у нынешнего наставника, аргентинца Нестора Лоренцо. С ним "кофейные" играли хорошо в товарищеских матчах, но они мало что показывают. Зато в первом туре была, пожалуй, самая простая задача во всем цикле: прием Венесуэлу. Та продержалась 1-й тайм, но в итоге проиграла 0-1, ничем не ответив на гол Рафаэля Борре из "Айнтрахта", что отметился сразу после перерыва.

Статистика личных встреч

Четырежды между сборными фиксировалась ничья в основное время поединка. Но 2 года назад, в 2021-м, дома победили 3-1 колумбийцы.

Прогноз

Букмекеры отдают только минимальное преимущество гостям. Но тут вряд ли будет интересный и яркий футбол - ждем, что в итоге зафиксируют "тотал меньше 2,5 голов" (коэффициент - 1,64).

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Прогноз на матч Тотал меньше 2.5
Коэф.: 1.64
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Оливер Вайт Оливер Вайт Експерт Dailysports
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