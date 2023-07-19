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Прогноз на матч Челси - Рексем 20 июля 2023 года

Прогноз на матч Челси - Рексем 20 июля 2023 года
Челси Челси
Клубные товарищеские матчи Сегодня, 19:30 Челси - Рексем
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Международные,
Рексем Рексем
Детали матча Н2Н Прогноз
Прогноз на матч Тотал больше 3.5
Коэф.: 1.8
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В ночь на четверг в Северной Каролине состоится товарищеский трофей Florida Cup, в котором встретятся английский клуб "Челси" и валлийская команда "Рексем".

"Челси"

Для “аристократов” прошлый сезон выдался максимально провальным. По итогам первенства они заняли 12-е место в Премьер-лиге, опередив зону вылета лишь на 10 очков.

Команда провела несколько трансферов летом, самым внушительным из которых был переход форварда Нкунку из "РБ Лейпцига". При этом команду также покинула целая группа футболистов, в числе которых Менди, Кулибали, Ковачич, Лофтус-Чик, Пулишич и Хаверц.

После провального сезона команду возглавил Маурисио Почеттино, который еще не провел ни одного матча у руля “синих”.

"Рексем"

Это довольно скромный клуб, но с большой историей.

В прошлом сезоне коллектив играл в пятом дивизионе Англии, но сумел выиграть чемпионат и подняться в Лигу 2. В связи со столь низким классом команде очень сложно привлечь сильных игроков.

Летом “Рексем” усилился только тремя новичками.

Статистика и цифры

У "Челси" сейчас 4-матчевая серия без побед, а в пяти из последних шести матчей прошла ставка “Обе команды забьют”.

"Рексем" имеет 5-матчевую беспроигрышную серию, и в шести из последних восьми матчей их игры проходила ставка "Тотал больше 2,5 гола".

Прогноз

Мало кому интересно, как “Челси” поиздевается над скромным соперником. Но поставить на такой матч все же можно.

Очень интересно увидеть, как выступит "Челси" с новым тренером Маурисио Почеттино. Предлагаем поставить на исход – тотал больше 3.5.

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Прогноз на матч Тотал больше 3.5
Коэф.: 1.8
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