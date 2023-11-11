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Прогноз на матч Челси — Манчестер Сити 12 ноября 2023 года

Кенли Ворд Кенли Ворд Експерт Dailysports
Челси - Манчестер Сити прогноз
Челси Челси
Премьер-лига Англия 12 ноя 2023, 11:30 Челси - Манчестер Сити
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Англия, London, Стэмфорд Бридж
Манчестер Сити Манчестер Сити
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Тотал меньше 2.5
Коэф.: 2
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В 12-м туре чемпионата Англии состоится матч между командами "Челси" и "Манчестер Сити". На поле встретятся гранды английского футбола, которые переживают разные времена. Если гости являются чемпионами и лидерами АПЛ, то “синие” пока ведут борьбу за место в зоне еврокубков.

Челси

В предыдущем туре мы “аристократы” дали понять всем скептикам, что могут настроиться не только на матчи с аутсайдерами, но и на матчи с командами верхней части турнирной таблицы. Так, "синие" разгромили "Тоттенхэм" на выезде со счетом 4:1 и свергли “шпоры” с лидирующей позиции.

Нет сомнений, что встреча "Манчестер Сити" будет сложнее для “Челси”, однако на этот раз они будут принимать соперника дома, а это уже прибавит им уверенности.

Манчестер Сити

Чемпион Англии после серии неудач в чемпионате все же вернулся на верхушку турнирной таблицы и мало кто сомневался, что может быть иначе.

После двух поражений подряд "Манчестер Сити" уже имеет новую серию побед и теперь они постараются ее продлить.

В новом сезоне чемпион забивает больше всех и пропускает меньше всех, и на данный момент выглядит главным конкурентом на титул.

Прогноз на матч и статистика

"Манчестер Сити" выиграл последние 3 матча, все они завершились с тоталом голов более 2.5.

Есть мнение, что “Челси” могут создать большие проблемы для “горожан”. Вряд ли встреча пройдет на встречных курсах и скорее здесь соперники будут опасаться друг друга. Поставлю на исход тотал менее 2.5 голов по коэффициенту 2.00.

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Прогноз на матч Тотал меньше 2.5
Коэф.: 2
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