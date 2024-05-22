Переговоров не было. Челси не интересуется двумя немецкими специалистами
Футбольный клуб Челси продолжает поиски нового главного тренера вместо аргентинца Маурисио Почеттино.
Как информирует Фабрицио Романо, никаких переговоров между Челси Томасом Тухелем или Ханси Фликом не было. Более того, даже в середине клуба эти варианты не рассматривают. Оба немецких специалиста открыты для новой главы в Премьер-лиге, как упоминалось несколько недель назад, однако это будет не с Челси.
Руководство лондонской команды продолжает поиски нового главного тренера.
Главный тренер Маурисио Почеттино покинул Челси по соглашению сторон. Руководство и аргентинец провели встречу, после которой, стороны пришли к выводу, что лучше разорвать действующее соглашение. Лондонская команда будет искать молодого специалиста на должность главного тренера команды.
Игроки Синих против такого решения, они хотели и дальше продолжать сотрудничество с аргентинским специалистом. Увольнение стало для футболистов настоящим сюрпризом.