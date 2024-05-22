Аталанта – Байер. Ориентировочные составы и последние новости

22 мая определится первый победитель европейского клубного турнира и первый участник Суперкубка УЕФА – в Дублине Аталанта и Байер сойдутся в финальном матче Лиги Европы УЕФА.

Для «фармацевтов» этот матч станет предпоследним в нынешнем сезоне. Команда Хаби Алонсо уже отметила первое в истории чемпионство, к тому же, без поражений и теперь разыграет только финалы: собственно, игра с Аталантой и заключительный матч Кубка Германии с Казерслаутерном 25 мая.

Подопечные Джан Пьеро Гасперини также могли претендовать на «золотой дубль», но они проиграли финал Кубка Италии Ювентусу 0:1 и имели задачу попадания в Лигу чемпионов через Серию А, которую уже выполнили. Но, для Аталанты сезон закончится только 2 июня, так как «бергамаскам» нужно сыграть ещё два матча чемпионата: против Торино 26 мая и 2 июня с Фиорентиной.

На предматчевой пресс-конференции главный тренер Байера заявил, что сможет рассчитывать на всех футболистов, так как в его команде сейчас нет травмированных. Но также он несколько удивил выбором вратаря, заявив, что вместо Лукаша Градецкого место в воротах займет Матей Ковар.

У Аталанты не смогут сыграть в Дублине Эмиль Хольм и Мартен де Роон, а вот участие во встрече Рафаэля Толои и Сеада Колашинаца пока что под вопросом.

О самом финале Алонсо выразился следующим образом:

«Весь наш фокус на сегодняшнем матче. Мы хорошо подготовились и уверены в том, что мы выступим так, как уже выступали на протяжении сезона».

Визави Алонсо Гасперини так оценил грядущий финал:

«Мы хотим сыграть этот матч. Да, сезон уже близится к окончанию, но эта игра будет кульминацией всей кампании. Мы встретимся с сильной, очень дисциплинированной командой, которая больше, чем просто сумма всех индивидуальных качеств футболистов».

Опираясь на заявления тренеров и их выбор на предыдущие матчи, команда Dailysports подготовила для вас ориентировочные составы на данную встречу

Ориентировочный состав Аталанты

Муссо – Скальвини, Хиен, Джимсити – Рудджери, Пашалич, Эдерсон, Дзаппакоста – Коопмайнерс – Скамакка, Де Кетеларе

Ориентировочный состав Байера

Ковар – Хинкапье, Та, Тапсоба – Гримальдо, Джака, Андрих, Фримпонг – Фиртц, Хофманн – Шик

Стартовый свисток на дублинском стадионе «Авива» прозвучит 22 мая в 21:00 по центральноевропейскому времени.

Напомним, что победитель этого матча 14 августа на «Народовом» в Варшаве встретится с победителем Лиги чемпионов, которым станет Реал или дортмундская Боруссия, в игре за Суперкубок УЕФА.