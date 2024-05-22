В пятый раз за семь лет. Премьер-лига назвала лучшего тренера сезона

Премьер-лига назвала лучшего главного тренера сезона 2023-24.

По мнению болельщиков и экспертов, лучшим тренером прошлого сезона является наставник Манчестер Сити - Пеп Гвардиола. Под его руководством Горожане одержали 28 побед, 3 раза проиграли и 7 раз сыграли вничью в нынешнем сезоне. По итогам розыгрыша, Мн Сити - стал чемпионом Премьер-лиги.

Для тренера это пятая подобная награда за последние семь лет, до этого он выигрывал ее в сезонах 2017/18, 2018/19, 2020/21 и 2022/23. В сезонах 2019/20 и 2021/22 лучшим признавался Юрген Клопп из Ливерпуля.

Такое количество наград - второй результат в истории, больше только у Алекса Фергюсона (11). На третьем месте Жозе Моуринью и Арсен Венгер (три).

Напомним, что Английская Премьер-лига также объявила, что полузащитник Челси Коул Палмер стал лучшим молодым игроком сезона 2023-24. А лучшим игроком сезона является вингер Фил Фоден из Манчестер Сити.