Бавария Мюнхен провела первые переговоры с тренером Бернли

Бавария Мюнхен рассматривает очень много вариантов на должности главного тренера. Последние несколько дней с работой в немецком гранде связывают менеджера Бернли - Венсана Компани.

Как сообщает издание Sky Germany, руководство и наставник уже провели первые переговоры. В Баварии видят в Компани очень большой потенциал. Также, бельгиец свободно владеет немецким языком.

Напомним, Бавария еще в феврале решила расстаться с Томасом Тухелем, с которым она в этом сезоне финишировала лишь третьей в Бундеслиге, а в Лиге чемпионов дошла до полуфинала.

Ранее Баварии отказали Хаби Алонсо, Юлиан Нагельсманн и Ральф Рангник. Также она пыталась договориться о продолжении сотрудничества с Тухелем, но и эти переговоры провалились.

Компани тренирует Бернли с лета 2022 года. Под его руководством Бернли уверенно выиграл Чемпионшип, но по итогам завершившегося сезона вылетел из Премьер-лиги с 19 места. До Бернли Компани тренировал родной Андерлехт.