Других кандидатов не рассматривают. Ювентус близок к соглашению с новым главными тренером

Ювентус продолжает работать над подписанием главного тренера команды, после увольнения Макса Аллегри.

Как сообщает Фабрицио Романо, Зебры уверены, что вскоре подпишут контракт с тренером Болоньи Тьяго Моттой. Кроме этого, Ювентус не ведет никаких переговоров с другими наставниками, они сосредоточены только над Тьяго. Контракт уже готов.

Главный тренер Болоньи Тьяго Мотта прокомментировал слухи о возможной работе в Ювентусе. Ранее сообщалось, что Ювентус и тренер договорились о сотрудничестве сроком на три года - до июня 2027 года. В скором времени итальянский тренер должен сообщить клубу о своем решении.

Напомним, что туринский клуб на прошлой неделе заявил, что немедленно разрывает контракт со своим наставником Максом Аллегри и объяснили в заявлении, почему приняли такое решение после победы в Кубке Италии.

Это увольнение связано с определенным поведением во время и после финала Кубка Италии, которое клуб считает несовместимым с ценностями Ювентуса.