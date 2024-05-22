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Впервые в истории Селтикс игроки набрали 25+ очков в матче финала конференции

Новости баскетбола Сегодня, 03:21
Илья Хмельницкий эксперт Dailysports Илья Хмельницкий
Впервые в истории Селтикс игроки набрали 25+ очков в матче финала конференции Фото: https://x.com/celtics

В ночь на среду 22 мая начался финал Восточной конференции между Бостон Селтикс и Индианой Пэйсерс. Игра завершилась в овертайме со счетом 133:128.

Впервые в истории Бостона сразу трое игроков набрали 25 очков и больше за одну игру. Джейсон Тейтум записал на свой счет 36 очков, 12 подборов и 4 передачи, Дрю Холидей набрал 28 очков, 7 подборов и 8 передач. Джейлен Браун стал автором броска, который перевел игру в овертайм, а также набрал 26 очков, 7 подборов и 5 передач.

На троих, игроки Селтикс набрали 90 очков. С сезона-1970/71, когда впервые состоялось разделение на Восточную и Западную конференции, это девятый раз, когда в матче финала конференции игроки одной команды показывают такую результативность.

Лос-Анджелес Лейкерс могут выбрать Бронни Джеймса на драфте НБА. Команда уже провела собеседование с 19-летним баскетболистом в Чикаго.

Напомним, что президент Филадельфии по баскетбольным операциям Дэрил Мори рассказал о планах клуба в межсезонье, анонсировав "большие изменения" в команде.

Кстати, Бруклин Нетс принял решение вывести из обращения 15-й номер, под которым выступал Винс Картер. Картер провел за Нетс 4,5 сезона, набирая в среднем 23,6 очка. Ему принадлежит их рекорд за одну кампанию: 2070 очков в сезоне 2006-07.

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