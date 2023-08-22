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Прогноз на матч Челси - Лутон 25 августа 2023 года

Прогноз на матч Челси - Лутон 25 августа 2023 года
Челси Челси
Премьер-лига Англия 25 авг 2023, 15:00 Челси - Лутон Таун
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Англия, London, Стэмфорд Бридж
Лутон Таун Лутон Таун
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч П1(-1.5)
Коэф.: 1.69
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25 августа на "Стэмфорд Бридж" (Лондон) пройдет матч 3-го тура Английской Премьер-Лиги,в котором "Челси" встретится с "Лутоном". Старт поединка запланирован на 21:00 по европейскому времени.

"Челси"

Клуб все еще страдает тем трансферным зудом, что был так характерен его новому руководству в прошлом сезоне. Вроде бы получилось сбросить балласт, правда, при этом и конкурентов усиливали (Маунт, Ковачич, Хаверц - все они ушли в гранды АПЛ), да и просто не торговались особенно. Но потом снова начали покупать, наверное, нужных игроков, но переплачивая. 115 миллионов за Кайседо стали новым рекордом, но сразу за ним начали решающие переговоры и по Лавиа. Впрочем, Почеттино в своем дебютном поединке после возвращения в Лондон запустил в старте Чуквуэмека и даже Колуилла, и отнюдь не от кадровой безысходности - и взял ничью с "Ливерпулем" при преимуществе по игре. Но что толку, если там была только ничья, а за ней и вовсе последовали 1-2 в следующем туре АПЛ с "Вест Хэмом".

"Лутон"

Команда была на виду разве что в 80-е годы прошлого века. Тогда она брала даже свой единственный серьезный трофей, в кубке, и заодно провела несколько лет в высшем английском футбольном дивизионе. Потом был длительный спад, что мог закончится годом ранее. Тогда клуб под руководством Натана Джонса удивил всех, финишировав в топ-6, но не прошел стыковые поединки. Менеджер ушел вскоре позориться в "Саутгемптон", а при его преемнике, еще более молодом и неопытном Эдвардсе, получилось наконец-то пробиться в АПЛ - тоже через плей-офф. На высшем уровне пока "шляпники" сыграли лишь 1 поединок, против "Брайтона", и не впечатлили: разгромно, при детских ошибках у своих ворот уступили 1-4. Но на поле амбициозного "Брайтона".

Статистика личных встреч

Клубы играли, конечно же, только в кубке, зато недавно, в 2021-м и 2022-м годах. Побеждал "Челси", еще и забивая по 3 мяча аутсайдеру.

Прогноз

Букмекеры уверены в том, что Почеттино наконец-то выиграет официальный матч на этой должности. Можно попробовать ставку с форой "-1,5 гола" на "синих" (коэффициент - 1,69).

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Прогноз на матч П1(-1.5)
Коэф.: 1.69
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