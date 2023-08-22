"Лутон"

Команда была на виду разве что в 80-е годы прошлого века. Тогда она брала даже свой единственный серьезный трофей, в кубке, и заодно провела несколько лет в высшем английском футбольном дивизионе. Потом был длительный спад, что мог закончится годом ранее. Тогда клуб под руководством Натана Джонса удивил всех, финишировав в топ-6, но не прошел стыковые поединки. Менеджер ушел вскоре позориться в "Саутгемптон", а при его преемнике, еще более молодом и неопытном Эдвардсе, получилось наконец-то пробиться в АПЛ - тоже через плей-офф. На высшем уровне пока "шляпники" сыграли лишь 1 поединок, против "Брайтона", и не впечатлили: разгромно, при детских ошибках у своих ворот уступили 1-4. Но на поле амбициозного "Брайтона".

Статистика личных встреч

Клубы играли, конечно же, только в кубке, зато недавно, в 2021-м и 2022-м годах. Побеждал "Челси", еще и забивая по 3 мяча аутсайдеру.

Прогноз

Букмекеры уверены в том, что Почеттино наконец-то выиграет официальный матч на этой должности. Можно попробовать ставку с форой "-1,5 гола" на "синих" (коэффициент - 1,69).