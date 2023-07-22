Прогноз на матч Победа Челси Коэф.: 1.6 100% -й бонус на первый депозит 100% 4.50 Сделать ставку

В ночь на воскресенье в США состоится товарищеский матч, в котором "Челси" сыграет против "Брайтона" в Филадельфии.

"Челси"

Команда уже провела первый матч под руководством главного тренера Маурисио Почеттино, разгромив "Рексем" со счетом 5:0.

Специалист попытается вернуть команду в лидеры английской Премьер-лиги после неудачного прошлого сезона. Он уже начал активную чистку состава, постепенно избавляясь от ненужных дорогостоящих футболистов.

"Брайтон"

Команда стала главной сенсацией прошлого сезона в АПЛ, заняв шестое место в турнирной таблице и пробившись в еврокубки. После ухода Грэма Поттера игра команды стала только лучше, ведь его место занял амбициозный Роберто де Дзерби.

Во время подготовки к новому сезону "Брайтон" еще не провел ни одного контрольного матча, поэтому сложно оценить их текущую форму.

Статистика и цифры:

У "Челси" выигран только один из последних пяти матчей, в то время как “Брайтон” имеет пяти матчевую беспроигрышную серию в играх против "Челси" (2 победы и 3 ничьи).

Интересно, что "Брайтон" выиграл только один из последних четырех матчей, уступив два раза.

Прогноз:

"Челси" показал достаточно уверенный футбол в своем первом матче в США, хотя и играл против команды из четвертого дивизиона Англии. Команда Маурисио Почеттино уже вторую неделю находится в США, что может также повлиять на ход этого противостояния, ведь футболисты успели акклиматизироваться.

Будем ставить на победу “Челси” с достаточно неплохим коэффициентом.

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