Прогноз на матч Челси - Брайтон 23 июля 2023 года
В ночь на воскресенье в США состоится товарищеский матч, в котором "Челси" сыграет против "Брайтона" в Филадельфии.
"Челси"
Команда уже провела первый матч под руководством главного тренера Маурисио Почеттино, разгромив "Рексем" со счетом 5:0.
Специалист попытается вернуть команду в лидеры английской Премьер-лиги после неудачного прошлого сезона. Он уже начал активную чистку состава, постепенно избавляясь от ненужных дорогостоящих футболистов.
"Брайтон"
Команда стала главной сенсацией прошлого сезона в АПЛ, заняв шестое место в турнирной таблице и пробившись в еврокубки. После ухода Грэма Поттера игра команды стала только лучше, ведь его место занял амбициозный Роберто де Дзерби.
Во время подготовки к новому сезону "Брайтон" еще не провел ни одного контрольного матча, поэтому сложно оценить их текущую форму.
Статистика и цифры:
У "Челси" выигран только один из последних пяти матчей, в то время как “Брайтон” имеет пяти матчевую беспроигрышную серию в играх против "Челси" (2 победы и 3 ничьи).
Интересно, что "Брайтон" выиграл только один из последних четырех матчей, уступив два раза.
Прогноз:
"Челси" показал достаточно уверенный футбол в своем первом матче в США, хотя и играл против команды из четвертого дивизиона Англии. Команда Маурисио Почеттино уже вторую неделю находится в США, что может также повлиять на ход этого противостояния, ведь футболисты успели акклиматизироваться.
Будем ставить на победу “Челси” с достаточно неплохим коэффициентом.
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