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Прогноз на матч Чарльтон — Астон Вилла U-21 10 октября 2023 года

Кенли Ворд Кенли Ворд Експерт Dailysports
Чарльтон Атлетик - Aston Villa Academy прогноз
Чарльтон Атлетик Чарльтон Атлетик
Трофей Английской лиги 10 окт 2023, 14:00 Чарльтон Атлетик - Aston Villa Academy
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Англия, London, The Valley, Charlton
Aston Villa Academy
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Тотал больше 3
Коэф.: 1.67
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10 октября в матче групповой стадии Кубка Английской лиги состоится встреча Чарльтона и молодежной команды Астон Виллы.

Чарльтон

Эта команда является середняком Первой лиги Англии (третьего по силе дивизиона страны). По итогам 11 сыгранных матчей Чарльтон идет на 12-й строчке турнирной таблицы и отстает от заветной первой шестерки на пять баллов.

В своем первом матче группового этапа Кубка Английской лиги Чарльтон на выезде играл против Кроули Таун и потерпел досадное поражение со счетом 3:4. Теперь же им предстоит реабилитироваться перед родными трибунами в матче с более слабыми соперником.

Астон Вилла U-21

В первом туре группового этапа молодежная команда Астон Виллы играла дома против Саттон Юнайтед и в той встрече была зафиксирована ничья 2:2.

В национальном первенстве среди молодежных команд Астон Вилла идет на 16-й строчке турнирной таблицы после шести туров. В активе команды две победы, одна ничья и три поражения.

История противостояний и прогноз на матч

В официальных матчах команды встречались между собой лишь один раз и тогда победу праздновали футболисты Чарльтона со счетом 2:1. Интересно, что соперники встречались в рамках этого же турнира, но два года назад.

Букмекеры считают, что и в этот раз преимущество на стороне хозяев поля. На победу Чарльтона установлен коэффициент 1,3, что говорит о большой разнице в классе команд. Я же считаю, что игра должна порадовать нас обилием забитых мячей и буду ставить на исход тотал матча больше 3 по коэффициенту 1.67.

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Прогноз на матч Тотал больше 3
Коэф.: 1.67
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