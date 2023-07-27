"Мехелен"

Команда вернулась в Жупилер-Лигу в 2019-м году. Тогда же получилось взять и кубок страны. Но УЕФА припомнила бельгийцам о их участии в договорных поединках, и в итоге не пустили их в еврокубки. Таким образом, все силы бросили "малинцы" на то, чтобы закрепиться в "вышке". И хотя бы это удалось, например, прошлый розыгрыш получилось закончить на 13-й позиции. Но коллектив напомнил о своем характере, снова пробившись в финал кубка. Правда, там в итоге в решающем поединке проиграли - "Антверпену". И в прошлое воскресенье снова сыграли с ним же - клубы разыграли между собой Суперкубок страны. Там, несмотря на быстрый пропущенный гол, андердог ухитрился создать настоящие проблемы обладателю "золотого дубля", уступив только в затяжной серии пенальти. Впрочем, сил потратили массу, а в итоге уступили.

Статистика личных встреч

"Брюгге" смог выиграть все 3 крайних поединка. Более того, в рамках прошлого сезона получилось дважды оформить по 3-0 с "Мехеленом", как дома, так и на выезде.

Прогноз

Букмекеры ждут победы "Брюгге" и голов. Но оба клуба тратили силы в других турнирах. Так что остановимся на "тотал меньше 3,0 голов" (коэффициент - 1,83).