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Прогноз на матч Брюгге - Мехелен 30 июля 2023 года

Прогноз на матч Брюгге - Мехелен 30 июля 2023 года
Брюгге Брюгге
Про-лига Бельгия 30 июл 2023, 12:30 Брюгге - Мехелен
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Бельгия, Bruges, Jan Breydel Stadion
Мехелен Мехелен
Детали матча Н2Н Турнирная таблица Прогноз
Прогноз на матч Тотал меньше 3.0
Коэф.: 1.83
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30 июля на "Ян Брейдел" (Брюгге) пройдет матч 1-го тура чемпионата Бельгии, в котором "Брюгге" встретится с "Мехеленом". Старт поединка запланирован на 18:30 по европейскому времени.

"Брюгге"

Клуб был флагманом бельгийского футбола последних лет. Он взял в 2020-2022 годах 3 кряду чемпионских титула. А вот прошлый сезон был крайне противоречивым. Да, получилось пройти групповой этап Лиги чемпионов, более того, там начинали с 3-х побед кряду. Но потом, в плей-офф, уже в 1/8 финала без вариантов проиграли "Бенфике". И, главное, провалили, по своим меркам, розыгрыш Жупилер-Лиги, закончив только на 5-м итоговом месте. Из-за этого "черно-синие" теперь стартуют только с Лиги конференций, где в прошлый четверг принимали "Орхус". И сейчас, начиная розыгрыш на внутренней арене, нужно помнить, что через 4 суток предстоит поездка в Данию на решающий поединок.

"Мехелен"

Команда вернулась в Жупилер-Лигу в 2019-м году. Тогда же получилось взять и кубок страны. Но УЕФА припомнила бельгийцам о их участии в договорных поединках, и в итоге не пустили их в еврокубки. Таким образом, все силы бросили "малинцы" на то, чтобы закрепиться в "вышке". И хотя бы это удалось, например, прошлый розыгрыш получилось закончить на 13-й позиции. Но коллектив напомнил о своем характере, снова пробившись в финал кубка. Правда, там в итоге в решающем поединке проиграли - "Антверпену". И в прошлое воскресенье снова сыграли с ним же - клубы разыграли между собой Суперкубок страны. Там, несмотря на быстрый пропущенный гол, андердог ухитрился создать настоящие проблемы обладателю "золотого дубля", уступив только в затяжной серии пенальти. Впрочем, сил потратили массу, а в итоге уступили.

Статистика личных встреч

"Брюгге" смог выиграть все 3 крайних поединка. Более того, в рамках прошлого сезона получилось дважды оформить по 3-0 с "Мехеленом", как дома, так и на выезде.

Прогноз

Букмекеры ждут победы "Брюгге" и голов. Но оба клуба тратили силы в других турнирах. Так что остановимся на "тотал меньше 3,0 голов" (коэффициент - 1,83).

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Прогноз на матч Тотал меньше 3.0
Коэф.: 1.83
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Оливер Вайт Оливер Вайт Експерт Dailysports
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