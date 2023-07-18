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21 июля на "Гримста"(Стокгольм) пройдет матч 16-го тура чемпионата Швеции, в котором "Броммапойкарна" сыграет против "Хаммарбю". Поединок начнется в 19:00 по европейскому времени.

"Броммапойкарна"

Команда была основана еще в 40-х годах прошлого века. Но только в 2006-м у него получилось завоевать право наконец-то дебютировать в Аллсвенскан, то есть в высшем местном дивизионе. Был, правда, и еврокубковый опыт - вознаградили за "fair play", то есть минимальное количество "карточек". И тогда вышло даже в квалификации прошли пару соперников, но ожидаемо вылетели от "Торино". Впрочем, все равно это оставался футбольным "лифтом", и подтвердил это в прошлом году, снова выиграв Суперэттан. Понятно, что от такого коллектива ждут борьбы за выживание на более высоком уровне. И пока что получается более чем неплохо: после 3 поражений на старте вышло выиграть 5 матчей при ничьей с "Гетеборгом", а в начале лета к этому прибавили выездные 2-0 с "Норчепингом". Но в целом лето не складывается, и поражений снова очень много. Вот и "Хеккену" уступили 2-4.

"Хаммарбю" Клуб после удачного старта в этом веке (особняком стоит единственное чемпионство, в 2001-м), постепенно сдал и в 2009-м вылетал в Суперэттан. Вернуться получилось только спустя 5 лет. И, поднявшись, постепенно "Байен" добился неплохих результатов. В 2019-м команда взяла "бронзу", спустя 2 года впервые добралась до победы в кубке Швеции. Да и прошлогодний цикл принес новое 3-е место в итоговой турнирной таблице. Но сейчас резульаты резко ухудшились, и произошел откат ниже экватора текущей таблицы. Поражений было больше, чем побед. Хотя летом прибавили, причем началось это с победы дома как раз над новичком. А уже в июле представитель июля взяли максимум и с "Сириусом" и "Кальмаром". Статистика личных встреч Клубы после паузы более-менее регулярно играют, начиная с 2018-го года. И все 4 поединка, в том числе и в этом чемпионате, выиграл "Хаммарбю". Прогноз Букмекерские конторы не верят, что хозяевам поможет даже фактор поля. Ставим на "Хаммарбю" при форе "0" (коэффициент - 1,7).

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