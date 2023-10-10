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Прогноз на матч Бразилия — Венесуэла 13 октября 2023 года

Оливер Вайт Оливер Вайт Експерт Dailysports
Бразилия - Венесуэла прогноз
Бразилия Бразилия
Чемпионат мира. Квалификация. КОНМЕБОЛ 12 окт 2023, 20:30 Бразилия - Венесуэла
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Международные,
Венесуэла Венесуэла
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч П1(-2)
Коэф.: 1.6
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В рамках отбора на Чемпионат Мира-2026 состоится поединок между сборными Бразилии и Венесуэлы. Матч состоится на Арене Пантаналь в Куябе в ночь на пятницу, 13 октября. Начало встречи запланировано на 02:30 по среднеевропейскому времени.

Бразилия

Бразильцы начали отбор под руководством временно исполняющего обязаности главного тренера Фернандо Диниша. «Пентакампеоны» могут позволить себе ждать следующего лета, когда сборную должен возглавить Карло Анчелотти.

Как и для Аргентины, отборочный турнир носит для сборной Бразилии скорее товарищеский характер. Не знаю, что должно случиться, чтобы бразильцы не преодолели квалификацию. Мастерство футболистов позволяет добиваться побед и ждать нового тренера аж целый год. Бразильцы уже успели обыграть Перу и Боливию.

Венесуэла

Венесуэла, пожалуй, самая слабая сборная Южной Америки.Это единственная сборная, входящая в КОНМЕБОЛ, которая еще ни разу не пробивалась в финальную стадию чемпионатов мира и не становилась призером Копа Америка.

Подозреваю, что не станет исключением и этот отборочный цикл. Хотя Венесуэла после двух сыгранных матчей занимает пятое место. В активе команды победа над Парагваем, а в пассиве поражение от Колумбии.

Интересные факты о матче и история личных встреч

Бразилия победила лишь в трех из шести последних поединков.

Венесуэла в последних 16-ти выездных матчах всего трижды праздновала победу.

Сборная Венесуэлы побеждала бразильцев лишь один раз — товарищеский матч в 2008-м.

Прогноз

Нет сомнений в уверенной победе хозяев. Хорошо смотрится ставка на успех бразильцев с форой -2.

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Прогноз на матч П1(-2)
Коэф.: 1.6
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