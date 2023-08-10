Прогноз на матч Обе забьют - Да Коэф.: 1.98 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.15 Сделать ставку

Главная сенсация чемпионата Англии в минувшем сезоне «Брайтон» стартует в новом сезоне матчем против новичка первенства «Лутона». Встреча пройдет 12 августа.

Брайтон

Эта команда впечатлила всех в прошлом сезоне и теперь должна удержать марку. Это будет сделать весьма непросто, так как соперники Брайтона будут серьезно настраиваться на каждый матч против них.

Летняя подготовка к новому сезону для команды выдалась не самой успешной. Брайтон победил лишь один раз в четырех контрольных матчах.

Во время летнего трансферного окна команду покинули ведущие футболисты, хотя на замену им также были сделаны сильные приобретения.

Лутон Таун

Команда имеет богатую историю, но она не связана с большими успехами в высшем дивизионе. Как и для любого новичка Премьер-лиги, перед ними поставлена задача в первом сезоне сделать все для сохранения прописки в элите английского футбола.

В целом же у команды есть проблемы и связаны они с игрой в обороне. В шести играх из последних семи Лутон Таун непременно пропускал гол, но и забивал.

История и прогноз на матч

Между собой команды провели лишь 26 матчей и в 11 из них победу праздновал Брайтон. Лутон Таун далеко не ушел и имеет на одну победу меньше. В последний раз в официальном матче команды встречались в 2016 году и тогда Брайтон уступил на своем поле со счетом 1:2.

Букмекеры уверены в том, что фаворитом противостояния является Брайтон, хотя сказать о том, что победа будет простой, я не могу. Буду ставить на то, что обе команды забьют.

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