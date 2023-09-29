Прогноз на матч Болонья - Эмполи 1 октября 2023 года

Прогноз на матч Победа Болонья Коэф.: 1.64 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.90 Сделать ставку

В воскресенье днем, в гости к Болонье приедет аутсайдер чемпионата Эмполи. Встреча пройдет 1 октября в рамках седьмого тура итальянской Серии А. Стартовый свисток, на Стадио Ренато Далл’Ара прозвучит в 12:30 по среднеевропейскому времени.

Болонья

В последние годы Болонья стабильно выступает в Серии А, занимая места в середине таблицы. Команда в борьбе за выживание не учавствует, но и не имеет особых претензий на попадание в еврокубки.

Нынешний сезон команда начала домашним поражением от Милана. Потом результаты немного выровнялись: Болонья победила Кальяри, а матчи с Вероной, Наполи, Монцей и Ювентусом свела вничью. На данный момент имея 7 очков в активе, команда расположилась на 13-м месте.

Эмполи

В сезоне 2020/2021 «синие» под руководством Алессио Дионизи выиграли Серию В, тем самим оформив путевку в высший дивизион. В седующем чемпионате клубу удалось закрепиться в Серии А, но заканчивали сезон футболисты уже под руководством нового менеджера. В прошлом сезоне Эмполи снова занял 14-ю позицию, а старт новой кампании команда откровенно провалила. Команда обновила антирекорд в Серии А. Пять поражений и ни одного забитого мяча в стартовых пяти турах.

Смена тренера явно пошла на пользу. Команда Аурелио Андреаццоли сначала минимально уступила Интеру, а в эту среду впервые победила в текущем сезоне. Домашняя победа над Салернитаной точно добавит уверенности и уже позволила подняться со дна турнирной таблицы Серии А.

Интересные факты о матче и история личных встреч

Болонья не проигрывает пять матчей подряд. Последние три игры завершились с одинаковым счетом 0:0.

Эмполи еще не забивал в матчах навыезде в этом сезоне, а последняя победа датирована еще январем 2023-го.

Болонья не побеждает Эмполи уже более четырех лет. В очных поединках перевес на стороне гостей.

Прогноз

Думаю, что в этом поединке Болонья прервет эту неудачную для себя серию. Команда Тьяго Мотты явный фаворит. Моя ставка — победа хозяев.

Экспрессы с коэффициентом 5+ у нас в Telegram