EN EN NG NG
Главная Прогнозы Прогноз на матч Болонья - Эмполи 1 октября 2023 года

Прогноз на матч Болонья - Эмполи 1 октября 2023 года

Оливер Вайт Оливер Вайт Експерт Dailysports
Болонья - Эмполи прогноз
Болонья Болонья
Серия А Италия 01 окт 2023, 06:30 Болонья - Эмполи
-
- : -
Италия, Bologna, Ренато Делл'Ара
Эмполи Эмполи
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Победа Болонья
Коэф.: 1.64
+100% Бонус на депозит от БК Melbet
100$
Мелбет 4.90
Сделать ставку

В воскресенье днем, в гости к Болонье приедет аутсайдер чемпионата Эмполи. Встреча пройдет 1 октября в рамках седьмого тура итальянской Серии А. Стартовый свисток, на Стадио Ренато Далл’Ара прозвучит в 12:30 по среднеевропейскому времени.

Болонья

В последние годы Болонья стабильно выступает в Серии А, занимая места в середине таблицы. Команда в борьбе за выживание не учавствует, но и не имеет особых претензий на попадание в еврокубки.

Нынешний сезон команда начала домашним поражением от Милана. Потом результаты немного выровнялись: Болонья победила Кальяри, а матчи с Вероной, Наполи, Монцей и Ювентусом свела вничью. На данный момент имея 7 очков в активе, команда расположилась на 13-м месте.

Эмполи

В сезоне 2020/2021 «синие» под руководством Алессио Дионизи выиграли Серию В, тем самим оформив путевку в высший дивизион. В седующем чемпионате клубу удалось закрепиться в Серии А, но заканчивали сезон футболисты уже под руководством нового менеджера. В прошлом сезоне Эмполи снова занял 14-ю позицию, а старт новой кампании команда откровенно провалила. Команда обновила антирекорд в Серии А. Пять поражений и ни одного забитого мяча в стартовых пяти турах.

Смена тренера явно пошла на пользу. Команда Аурелио Андреаццоли сначала минимально уступила Интеру, а в эту среду впервые победила в текущем сезоне. Домашняя победа над Салернитаной точно добавит уверенности и уже позволила подняться со дна турнирной таблицы Серии А.

Интересные факты о матче и история личных встреч

Болонья не проигрывает пять матчей подряд. Последние три игры завершились с одинаковым счетом 0:0.

Эмполи еще не забивал в матчах навыезде в этом сезоне, а последняя победа датирована еще январем 2023-го.

Болонья не побеждает Эмполи уже более четырех лет. В очных поединках перевес на стороне гостей.

Прогноз

Думаю, что в этом поединке Болонья прервет эту неудачную для себя серию. Команда Тьяго Мотты явный фаворит. Моя ставка — победа хозяев.

  • Экспрессы с коэффициентом 5+ у нас в Telegram
Прогноз на матч Победа Болонья
Коэф.: 1.64
+100% Бонус на депозит от БК Melbet
100$
Мелбет 4.90
Сделать ставку
Ближайшие прогнозы
Прогноз на матч Самсунспор - Газиантеп 29 сентября 2023 года Суперлига Турция Сегодня, 13:00 Прогноз на матч Самсунспор - Газиантеп 29 сентября 2023 года Коэф.: 1.95 Газизехир Газиантеп Ф.К. Рекомендуем 1xBet
Прогноз на матч Морока Свэллоуз - Амазулу 29 сентября 2023 года Премьер-лига ЮАР Сегодня, 13:30 Прогноз на матч Морока Свэллоуз - Амазулу 29 сентября 2023 года Коэф.: 1.72 Сделать ставку 1xBet
Прогноз на матч Хоффенхайм — Боруссия Дортмунд 29 сентября 2023 года Бундеслига Германия Сегодня, 14:30 Прогноз на матч Хоффенхайм — Боруссия Дортмунд 29 сентября 2023 года Хоффенхайм Коэф.: 1.63 Боруссия Д Сделать ставку MelBet
Прогноз на матч Шемрок Роверс - Шелбурн 29 сентября 2023 года Премьер-дивизион Ирландия Сегодня, 14:45 Прогноз на матч Шемрок Роверс - Шелбурн 29 сентября 2023 года Шемрок Роверс Коэф.: 2.04 Шелбурн Рекомендуем MelBet
Прогноз на матч Страсбур - Ланс 29 сентября 2023 года Лига 1 Франция Сегодня, 15:00 Прогноз на матч Страсбур - Ланс 29 сентября 2023 года Страсбур Коэф.: 1.65 Ланс Сделать ставку MelBet
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Мелбет +100% Бонус на депозит от БК Melbet На сайт
Весь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 06:46 Легенда Челси покинул клуб Новости футбола Сегодня, 06:13 Моуринью высказался о самом неудачном старте сезона для себя Новости футбола Сегодня, 05:39 В Интер Майами рассказали о том, когда Месси вернется на поле Новости футбола Сегодня, 04:49 Сампаоли остался без работы, на его место могут назначить Тите Новости футбола Сегодня, 04:27 Диего Симеоне рассказал о проблемах в матче Атлетико Новости футбола Сегодня, 04:00 Леонардо Бонуччи завершает карьеру Новости футбола Сегодня, 03:30 Виктор Осимхен получил предложение из Англии Новости футбола Сегодня, 03:02 Барселона может прекратить свое существование Новости футбола Сегодня, 02:29 Наставник Жироны высказался о фантастических результатах команды Новости футбола Сегодня, 02:00 Анчелотти ответил на обвинения в адрес Реала со стороны Атлетико
Лучшие бонусы
Все
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопирован
Получить 1Win
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопирован
Получить БетВиннер
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопирован
Получить 1хБет
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопирован
Получить Лайнбет
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Прогноз на матч Самсунспор - Газиантеп 29 сентября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Морока Свэллоуз - Амазулу 29 сентября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Хоффенхайм — Боруссия Дортмунд 29 сентября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Шемрок Роверс - Шелбурн 29 сентября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Страсбур - Ланс 29 сентября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Шеффилд Уэнсдей - Сандерленд 29 сентября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Барселона - Севилья 29 сентября 2023 года Футбол 30 сен 2023 Прогноз на матч Саутгемптон - Лидс 30 сентября 2023 года Футбол 30 сен 2023 Прогноз на матч Лечче - Наполи 30 сентября 2023 года Футбол 30 сен 2023 Прогноз на матч Борнмут - Арсенал 30 сентября 2023 года