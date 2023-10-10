Прогноз на матч Боливия — Эквадор 13 октября 2023 года

Прогноз на матч Победа Эквадор Коэф.: 1.95 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.90 Сделать ставку

В рамках отбора на Чемпионат Мира-2026 состоится поединок между сборными Боливии и Эквадора. Матч состоится на Эстадио Эрнандо Силес в Ла-Пасе в ночь на пятницу, 13 октября. Начало встречи запланировано на 01:00 по среднеевропейскому времени.

Боливия

Сборная Боливии считается одной из самых слабых команд Южной Америки. Команда всего трижды принимала участие в Чемпионатах Мира, где успела провести шесть матчей. Не проиграла боливийцы лишь один раз, а общий счет 1:20. С другой стороны Боливия всегда дает бой и так просто очки у нее не отобрать.

Новый отборочный цикл начался неудачно. Два поражения с общим счетом 1:8 и последнее место. Однако, справедливости ради отмечу, что в соперниках боливийской сборной были сильнейшие команды континента — Аргентина и Бразилия.

Эквадор

Исторически сложилась так, что Эквадор наряду с Венесуэлой считался самой слабой сборной в Латинской Америке. Однако в последние 20-25 лет эквадорская сборная показывает прогресс в результатах. В новом тысячелетии Эквадор играл сразу на четырех Чемпионатах Мира. Лучшим результатом является 1/8 финала в 2006 году на полях Германии.

На старте нового отборочного цикла Эквадор проиграл Аргентине и одолел сборную Уругвая. Однако трех очков команда лишилась решением Спортивного арбитражного суда за использование документа, содержащего ложную информацию об игроке Байроне Кастильо.

Интересные факты о матче и история личных встреч

У Боливии лишь одна победа и одна ничья в последних 13-ти матчах.

Эквадор проиграл только один матч из пяти последних.

Эквадор добивался побед в пяти предыдущих играх против Боливии.

Прогноз

Думаю, Эквадору по силам продлить столь успешную для себя серию. Команда явно находится в более лучших кондициях, нежели соперник. Моя ставка — победа гостей.

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