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Прогноз на матч Боливар - Интернасьонал 23 августа 2023 года

Прогноз на матч Боливар - Интернасьонал 23 августа 2023 года
Боливар
Кубок Либертадорес 22 авг 2023, 18:00 Боливар - Интернасьонал
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Международные,
Интернасьонал Интернасьонал
Обзор Плейофф Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Победа Боливар
Коэф.: 1.82
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23 августа на "Эстадио Эрнандо Силес" (Ла-Пас) пройдет 1-й матч четвертьфинала Копы Либертадорес, в котором, в котором "Боливар" встретится с "Интернасьоналом". Старт поединка запланирован на 00:00 по европейскому времени.

"Боливар"

Клуб считается по праву 1-м из флагманов боливийского футбола. И ведь хорош не только на внутренней арене, где в прошлом календарном году было взято уже 30-й титул. В 2014-м году "El Decano" добирался до финала Копа Судамерикана, правда, там проиграл. А сейчас есть шанс повторить главный успех в Копе Либертадорес, в 3-й раз в истории добравшись до раунда 1/2 (до этого получалось в 1986-м и 2014-м). Подопечные испанца Беньята Сан Хосе начали удивлять еще с 1-го тура группового этапа, в котором выиграли у "Палмейрас". В итоге они вышли в плей-офф, в котором драматично выбили уже "Атлетико Паранаэнсе". После 3-1 дома они пропустили 2 безответных гола в Бразилии, но все-таки смогли оставить соперника за бортом за счет более удачной реализации пенальти.

"Интернасьонал"

Команда очень любопытна тем, что трижды была чемпионом своей страны, но все это пришлось на короткий интервал 1975-1979. Зато после этого, уже в начале нынешнего века, "колорадос" выиграли и Копу Либертадорес (дважды), и Копу Судамерикана. Прошлый сезон получился неплохим, Алан Патрик и компания стали вице-чемпионами (сейчас, к слову, пошел очередной резкий спад, и "народный клуб" из Порту-Алегри болтается в нижней части таблицы). Благодаря этому они отправились в главный континентальный турнир, в котором без поражений прошли групповой раунд, а в 1/8 выбили из борьбы свежеиспеченного чемпиона Аргентины, "Ривер Плейт". Стороны обменялись победами со счетом 2-1, но в серии пенальти бразильцы дома оказались лучше гранда из Буэнос-Айреса.

Статистика личных встреч

За всю богатую историю команды сыграют впервые.

Прогноз

Букмекеры помнят, что боливийцы дома имеют козырь в виде высокогорья, и "Боливар" его неплохо использует. Ставим на то, что тут выиграют хозяева (коэффициент - 1,82).

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Прогноз на матч Победа Боливар
Коэф.: 1.82
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