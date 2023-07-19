Прогноз на матч Победа Бока Хуниорс Коэф.: 1.88 100% -й бонус на первый депозит 100% 4.50 Сделать ставку

25 июля на "Эстадио Альберто Х. Армандо" (Буэнос-Айрес) пройдет матч 26-го тура чемпионата Аргентины, в котором "Бока Хуниорс" сыграет против "Ньюэллс Олд Бойз". Поединок начнется в 02:30 по европейскому времени.

"Бока Хуниорс"

Команда считается, наряду с ненавистным для себя "Ривер Плейтом", главной силой в аргентинском футболе. Что было подтверждено в прошлом году, очередной победой в Примере (к чему прибавлялись успехи "генуэзцев" в Трофее Диего Марадоны и Суперкубке страны). Но сейчас гранд растерял позиции, и, несмотря на смены наставников, никак не получается снова добиться заметного успеха. Очевидно, что аргентинцы попытаются спасти репутацию за счет Копы Либертадорес, где выиграли 4 матча и набрали 13 очков в группе. Ну, а в чемпионате пытаются финишировать хотя бы в верхней трети таблицы. Стабильности не хватало, но в июле были хорошие результаты, взяв ряд побед. У "Химнасии" тоже выиграли 3-1 в Ла-Плате .

"Ньюэллс Олд Бойз" Клуб неоднократно брал чемпионские титулы страны. Но крайним был успех десятилетней давности - в рамках Финаль-2013. Сейчас же, при славной истории, "прокаженные" это только середняк аргентинского чемпионата. Например, прошлый сезон принес 11-е место. Примерно на таком же уровне, в районе середины турнирной таблицы, держатся и сейчас. Где аргентинцы "выстрелили", так это в Копе Судамерикана. Там они выиграли сначала 5 поединков, и только напоследок благодушно ограничились "домашними" 1-1 с "Аудакс Итальяно", что не помешало выиграть в своем квартете. При этом в Примере наблюдается относительный баланс между победами, ничьими и поражениями. С "Атлетико Тукуман" закончили дома ничьей, причем без голов, 0-0. Статистика личных встреч У "Боки Хуниорс" было 10 матчей без поражений кряду. И только прошлой осенью "Ньюэллс Олд Бойз" выиграл 2-0 - что не помешало "генуэзцам" вернуть себе в 2022-м титул. Прогноз Букмекерские конторы не верят в интригу в этой паре. Ставим на то, что "Бока Хуниорс" сможет добиться победы на своем поле (коэффициент - 1,88).

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