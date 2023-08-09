Прогноз на матч Победа Бока Хуниорс Коэф.: 1.6 100% -й бонус на первый депозит 100% 4.50 Сделать ставку

В ответном матче 1/8 финала Кубка Либертадорес сойдутся аргентинский клуб "Бока Хуниорс" и уругвайский "Насьональ".

Отметим, что в первом матче соперников была зафиксирована безголевая ничья.

"Бока Хуниорс"

Аргентинский гранд продемонстрировал уверенные выступления на групповом этапе Кубка Либертадорес, заняв первое место в своей группе и опередив ближайшего преследователя на пять очков.

При этом дела на внутренней арене у "Бока Хуниорс" складывались максимально неудачно. По ходу сезона, который завершился неделю назад, один из самых титулованных клубов страны занял лишь шестое место.

"Насьональ" Монтевидео

Этот коллектив занял второе место в группе Кубка Либертадорес, уступив лидеру всего на один балл.

В то же время в чемпионате Уругвая "Насьональ" располагается на третьей строчке и ведет борьбу за золотые медали. После семи сыгранных туров первенства отставание от лидера составляет пять очков, что не кажется существенной разницей.

Статистика

"Бока Хуниорс" подходит к этой встрече в ранге фаворитов. Аргентинская команда не проигрывала в последних девяти играх, одержав семь побед.

В то же время "Насьональ" потерпел два поражения в десяти последних играх.

Также стоит отметить, что последние четыре очные противостояния между командами завершились вничью.

Прогноз на матч

"Бока Хуниорс" великолепно выглядит на международной арене и должна одержать победу в этом матче. Поэтому предлагаю сделать ставку на победу хозяев поля.

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