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Прогноз на матч Бока Хуниорс - Насьональ 10 августа 2023 года

Прогноз на матч Бока Хуниорс - Насьональ 10 августа 2023 года
Бока Хуниорс Бока Хуниорс
Кубок Либертадорес Сегодня, 20:00 Бока Хуниорс - Насиональ
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Международные,
Насиональ
Детали матча Н2Н Плейофф Прогноз
Прогноз на матч Победа Бока Хуниорс
Коэф.: 1.6
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100%
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В ответном матче 1/8 финала Кубка Либертадорес сойдутся аргентинский клуб "Бока Хуниорс" и уругвайский "Насьональ".

Отметим, что в первом матче соперников была зафиксирована безголевая ничья.

"Бока Хуниорс"

Аргентинский гранд продемонстрировал уверенные выступления на групповом этапе Кубка Либертадорес, заняв первое место в своей группе и опередив ближайшего преследователя на пять очков.

При этом дела на внутренней арене у "Бока Хуниорс" складывались максимально неудачно. По ходу сезона, который завершился неделю назад, один из самых титулованных клубов страны занял лишь шестое место.

"Насьональ" Монтевидео

Этот коллектив занял второе место в группе Кубка Либертадорес, уступив лидеру всего на один балл.

В то же время в чемпионате Уругвая "Насьональ" располагается на третьей строчке и ведет борьбу за золотые медали. После семи сыгранных туров первенства отставание от лидера составляет пять очков, что не кажется существенной разницей.

Статистика

"Бока Хуниорс" подходит к этой встрече в ранге фаворитов. Аргентинская команда не проигрывала в последних девяти играх, одержав семь побед.

В то же время "Насьональ" потерпел два поражения в десяти последних играх.

Также стоит отметить, что последние четыре очные противостояния между командами завершились вничью.

Прогноз на матч

"Бока Хуниорс" великолепно выглядит на международной арене и должна одержать победу в этом матче. Поэтому предлагаю сделать ставку на победу хозяев поля.

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Прогноз на матч Победа Бока Хуниорс
Коэф.: 1.6
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1хБет 4.50
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Ясмин Грин Ясмин Грин Експерт Dailysports
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