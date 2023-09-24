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Прогноз на матч Богемианс - Шелбурн 25 сентября 2023

Илеана Санчес Илеана Санчес Експерт Dailysports
Прогноз на матч Богемиан - Шелбурн 25 сентября 2023
Богемианс Богемианс
Премьер-дивизион Ирландия 25 сен 2023, 14:45 Богемианс - Шелбурн
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Ирландия, Phibsborough, Dalymount Park
Шелбурн Шелбурн
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Шелбурн не проиграет
Коэф.: 1.89
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В понедельник, 25 сентября, состоится поединок тридцатого тура Премьер-дивизионе Ирландии. В Дублине на стадионе “Далимаунт Парк” встретятся Шелбурн и Богемианс. Начало матча запланировано на 20:45 по среднеевропейскому времени.

Богемианс

Старейший футбольный клуб Ирландии и четвертый самый титулованный клуб своей страны давно не финишировал на вершине высшего дивизиона. В прошлом сезоне, который проводится по системе “весна-осень” команда заняла итоговое шестое место, перед этим - пятое, а в 2020 году завоевала титул вице-чемпиона Ирландии. В последний раз “цыгане” поднимали над головой чемпионский титул еще в 2009-м году. И, судя по всему, ближайший триумф будет нескоро.

На данный момент Богемианс занимает пятую строчку в Премьер-дивизионе. До лидера лиги - Шемрок Роверс - относительно недалеко: одиннадцать очков отставания. Однако результаты коллектива в последнее время оставляют желать лучшего. Крайняя победа в чемпионате была еще в начале августа, после чего подопечные Деклана Девайна не выигрывают уже в четырех встречах кряду. Также примечательно, что за это время забить удалось лишь два гола в ворота Дерри Сити (2:2), остальные встречи завершались без забитых.

При этом, не скажешь, что провал связан с неудачной работой на кадровом рынке летом. Во время трансферного окна клуб потерял только ключевого защитника Гранта Хортона, но никого из главных бомбардиров.

Шелбурн

У Шелс за плечами не менее внушительная история: тринадцать побед в чемпионате страны, а также три кубка Ирландии. Однако все эти регалии остались в прошлом, а главным достижением последних лет стало возвращение в элитный дивизион страны в сезоне-2021. В первом чемпионате после промоушена команда финишировала седьмой, а сейчас занимает четвертую строчку и даже имеет шансы побороться за еврокубки.

Отставание от ближайших оппонентов, которые идут в зоне Лиги конференций УЕФА - Сент-Патрикс и Дерри Сити - всего четыре и пять баллов соответственно. Первого соперника из этого списка Шелбурн недавно уже обыгрывал, а встреча со вторым ожидается под конец чемпионата.

Также обращает на себя внимание текущая форма “Шелс”: три подряд победы. Похоже, коллектив легендарного игрока Дамьена Даффа, который в свое время провел в АПЛ более пяти сотен матчей, всерьез готов вернуться на еврокубковую арену.

Интересные факты и история личных встреч

Богемианс два месяца назад одержал победу в очном матче в Кубке Ирландии. Однако в трех других встречах в 2023-м Шелбурн не потерпел ни одного поражения: две ничьи и выигрыш. С другой стороны, “цыгане” не проигрывают дома уже девять встреч кряду: в последний раз “красно-черные” завершали матч на родной арене побежденными еще в мае.

Прогноз

Похоже, Богемианс всерьез нацелился на Кубок страны и таким образом пробиться в еврокубки. Тем более жребий этому благоволит: в полуфинале ожидается встреча с представителем второго по статусу дивизиона. А вот серия Шелбурна из трех побед подряд в Премьер-дивизионе наталкивает на мысли, что он еще не попрощался с шансами на Лигу конференций через чемпионат. Также на стороне гостей очные встречи в рамках лиги. Поэтому вероятность “Шелс” вернуться домой с очками очень высока.

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Прогноз на матч Шелбурн не проиграет
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