Прогноз на матч Блэкпул — Ливерпуль U21 10 октября 2023 года

Прогноз на матч Обе забьют - Да Коэф.: 1.58 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.90 Сделать ставку

В рамках группового этапа Трофея Футбольной Лиги Блэкпул будет принимать юношеский состав Ливерпуля. Матч пройдет во вторник 10 октября на Блумфилд Роуд. Начало встречи запланировано на 20:00 по среднеевропейскому времени.

Блэкпул

Команда 12 лет назад даже заглядывала в английскую Премьер Лигу, ровно на один сезон. Блэкпул вообще больше одного сезона подряд никогда не выступал в сильнейшем дивизионе страны.

Сейчас Блэкпул выступает в Лиге 1. Команда только в минувшем сезона покинула Чемпионшип и вообще часто меняет прописку в лигах. В чемпионате команда закрепилась в середине таблицы и после 11 сыгранных матчей имеет в своем активе 16 набранных очков.

В Кубке за Трофей Футбольной Лиги, Блэкпул успел победить Барроу в первом туре.

Ливерпуль U21

Ливерпуль U21 выступает в Премьер Лиге 2, в которой принимают участие дублирующие составы команд английских футбольных команд.

В нынешнем сезоне команда после шести сыгранных матчей расположилась на пятой позиции. Ливерпуль U21 успел забить аж 15 мячей и набрать 13 очков.

В Кубке за Трофей Футбольной Лиги, Ливерпуль U21 успел победить Моркам в первом туре.

Интересные факты о матче и история личных встреч

Ливерпуль U21 забивает в 13-ти играх подряд.

Блэкпул непременно забивает дома в последних трех матчах.

Между собой команды никогда не встречались.

Прогноз

Букмекеры считают фаворитом хозяев, но учитывая форму команд, интересной смотрится ставка на то, что обе команды забьют.

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