Прогноз на матч П2(-1.5) Коэф.: 1.73 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.15 Сделать ставку

11 августа стартует английская Премьер-лига. В первом матче нового сезона "Бернли" примет "Манчестер Сити" на своем поле.

"Бернли"

Этот коллектив вернулся в английскую элиту после годичного отсутствия, добыв уверенную победу в Чемпионшипе и получив прямой путь в АПЛ.

Интересно, что в прошлом сезоне “Бернли” проиграл лишь 3 матча из 46, одержав 29 побед и 14 ничьих. Также коллектив забил больше всех голов (87) и пропустил меньше всех (35) во втором английском дивизионе.

Летом “Бернли” сыграл четыре контрольных матча, выиграв лишь один из них.

"Манчестер Сити"

С успехами “горожан” уж точно в европейском футболе никто сравниться не сможет - в прошлом сезоне они оформили требл.

При этом в новом сезоне они уже лишились одного трофея, проиграв “Арсенал” в матче за Суперкубок в серии пенальти.

Летом “горожане” купили защитника Йошко Гвардиола за 90 млн евро и хавбека Матео Ковачича за почти 30 млн евро. В то же время команду покинули Рияд Марез, Илкай Гюндоган и Бенжамен Менди.

История противостояния

Между собой команды провели 108 очных противостояния и лишь 30 раз “Бернли” выходил из них победителем. На счету “горожан” побед почти в два раза больше - 54.

Прогноз на матч

В предстоящем матче "Манчестер Сити" является фаворитом и вряд ли с этим кто-то будет спорить. Коэффициент на их победу составляет 1.34, но ставить мы будем на другой исход. Предлагаем взять победу “горожан” с форой -1.5 за коэффициент 1.73.

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