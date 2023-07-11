Прогноз на матч Победа Коэф.: 1.53 100% -й бонус на первый депозит 100% 4.50 Сделать ставку

Португальский гранд «Бенфика» 12 июля примет английский «Саутгемптон» на своем поле в товарищеском матче. Встреча начнется в 15:00 по европейскому времени.

«Бенфика»

Команда из Лиссабона стала чемпионом последнего сезона Португальской лиги. В непростом сезоне они смогли опередить главного преследователя “Порту” на 2 очка.

В новом сезоне «Бенфика», безусловно, постарается повторить свой успех и продолжить выступления на высоком уровне. У команды отличный состав, а почти все лидеры остаются в “Бенфике” и в планах клуба дальнейшее укрепление позиций.

«Саутгемптон»

Для “святых” прошлый сезон был очень неудачным. Еще до конца розыгрыша Премьер-лиги команда потеряла шансы на сохранение прописки в итоге вылетела в Чемпионшип.

Они заняли последнее 20-е место в таблице, выиграв всего 6 матчей из 38. Нет сомнений, что главная задача “святых” в новом сезоне – вернуться в элитный дивизион.

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Прогноз на матч

В данном матче «Бенфика» является очевидным фаворитом по мнению букмекеров. Коэффициент на их победу установлен на отметке 1.53. На победу «Саутгемптона» букмекеры предлагают котировку 5.75, а на ничью - 4.20.

Нет сомнений, что “Бенфика” попытается порадовать родную публику и приложит максимум усилий, чтобы победить скромного соперника. Даже несмотря на статус товарищеской игры, мы верим в победу португальского коллектива и предлагаем вам на это сделать ставку.

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