АНГ АНГ
Главная Прогнозы Прогноз на матч Бенфика - Порту 9 августа 2023 года

Прогноз на матч Бенфика - Порту 9 августа 2023 года

Прогноз на матч Бенфика - Порту 9 августа 2023 года
Бенфика Бенфика
Суперкубок Португалии 09 авг 2023, 15:45 Бенфика - Порту
-
- : -
Португалия, Aveiro, Estadio Municipal de Aveiro
Порту Порту
Детали матча Н2Н Прогноз
Прогноз на матч Порту не проиграет
Коэф.: 1.81
100% -й бонус на первый депозит
100%
1хБет 4.50
Сделать ставку

9 августа на на "Мунисипал де Авейру" (Авейру) пройдет матч Суперкубка Португалии, в котором "Бенфика" встретится с "Порту". Старт поединка запланирован на 21:45 по европейскому времени.

"Бенфика"

Клуб смог наконец-то вернуть себе чемпионский титул. Если с предыдущим тренером, Жорже Жезушем, в Лиссабоне ошиблись, то ставка на Рогера Шмидта сработала. Он сразу же принес своим новым подопечным "золото" Примейры. Ну и не стоит забывать, что в Лиге чемпионов португальцы, стартовавшие в квалификации летом, были остановлены только в 1/4 и только будущим финалистом, "Интером". В качестве ложки дегтя выступает то, что после ураганного старта в 2022-м пришли не лучшие, явно нестабильные результаты в новом календарном году, когда только созданный осенью гандикап позволил сохранить лидерство. Впрочем, сказалась, конечно, и продажа в январе в "Челси" Энцо Фернандеса. Зато полученные за чемпиона мира деньги смогли инвестировать в приобретение сейчас капитана "Фейеноорда" Кекчю, чеха Юрасика, что должен заменить Гримальдо, да еще и найти деньги на контракт опытному Ди Марие.

"Порту"

Команда котируется, пожалуй, все-таки повыше пары своих вечных соперников из Лиссабона. Но все-таки она не может установить доминирование полное на внутренней арене, и в последнее время берет чемпионские титулы через год - в 2018-м, 2020-м и 2022-м. Так и в прошлом сезоне после "золота" последовало поражение в новой "гонке". Точнее, просто не хватило времени, чтобы догнать оторвавшуюся на старте "Бенфику" - только приблизились на 2-очковую дистанцию. Впрочем, подопечные Сержиу Консейсао взяли ряд других титулов, начав с успешного Суперкубка и закончив 2-0 в финале с "Брагой" за кубок Португалии. Ну и в Лиге чемпионов снова получилось пробиться в плей-офф - неплохой в целом футбольный гол получился.

Статистика личных встреч

Прошлой осенью "Бенфика" выиграла выездной поединок. Но во время финишного спурта тем же ответил и "Порту".

Прогноз

Букмекеры симпатизируют "орлам", видимо, как чемпиону. Но весной "драконы" смотрелись как минимум не хуже, и не должны проиграть (коэффициент - 1,81).

  • Экспрессы с коэффициентом 5+ у нас в Telegram
Прогноз на матч Порту не проиграет
Коэф.: 1.81
100% -й бонус на первый депозит
100%
1хБет 4.50
Сделать ставку
Стивен Перес Стивен Перес Експерт Dailysports
Ближайшие прогнозы
Прогноз на матч Карлсруэ - Гамбург 6 августа 2023 года Вторая Бундеслига Германия 06 авг 2023, 07:30 Прогноз на матч Карлсруэ - Гамбург 6 августа 2023 года Карлсруэ Коэф.: 1.63 Гамбург Рекомендуем Лайнбет
Прогноз на матч Андерлехт - Антверпен 6 августа 2023 года Про-лига Бельгия 06 авг 2023, 07:30 Прогноз на матч Андерлехт - Антверпен 6 августа 2023 года Андерлехт Коэф.: 1.93 Антверпен Сделать ставку Мелбет
Прогноз на матч Грассхоппер - Базель 6 августа 2023 года Суперлига Швейцария 06 авг 2023, 10:30 Прогноз на матч Грассхоппер - Базель 6 августа 2023 года Грассхопперс Коэф.: 1.82 Базель Сделать ставку БетВиннер
Прогноз на матч Манчестер Сити - Арсенал 6 августа 2023 года Суперкубок Англии 06 авг 2023, 11:00 Прогноз на матч Ман Сити - Арсенал 6 августа 2023 года Арсенал Коэф.: 1.69 Манчестер Сити Рекомендуем Мелбет
Прогноз на матч Манчестер Сити - Арсенал 6 августа 2023 года Суперкубок Англии 06 авг 2023, 11:00 Прогноз на матч Манчестер Сити - Арсенал 6 августа 2023 года Арсенал Коэф.: 1.78 Манчестер Сити Сделать ставку 1хБет
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Лайнбет Приветственный бонус Linebet для новых игроков На сайт
Весь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 15:27 "Манчестер Юнайтед" победил вторую команду чемпионата Франции Новости футбола Сегодня, 15:18 "Брайтон" опередил "Челси" и "Арсенал" в борьбе за лидера "Аякса" Новости футбола Сегодня, 15:13 "Динамо" Киев интересуется полузащитником "Ювентуса" Новости футбола Сегодня, 09:50 ПСЖ согласовал условия контракта с нападающим сборной Франции Новости футбола Сегодня, 09:35 "Тоттенхэм" готов заплатить более 20 млн за нападающего сборной Ирана Новости футбола Сегодня, 09:15 "Наполи" близок к покупке бразильского защитника Новости футбола Сегодня, 08:50 "Севилья" купила полузащитника сборной Швейцарии Новости футбола Сегодня, 08:20 "Барселона" определилась с ценой на американца Деста Новости футбола Сегодня, 08:00 У "Барселоны" большие трудности с регистрацией Гюндогана Новости футбола Сегодня, 07:55 "Манчестер Юнайтед" купил нападающего сборной Дании за 75 млн евро
Лучшие бонусы
Все
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопирован
Получить 1Win
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопирован
Получить БетВиннер
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопирован
Получить 1хБет
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопирован
Получить Лайнбет
Прогнозы на спорт
Футбол 06 авг 2023 Прогноз на матч Карлсруэ - Гамбург 6 августа 2023 года Футбол 06 авг 2023 Прогноз на матч Андерлехт - Антверпен 6 августа 2023 года Футбол 06 авг 2023 Прогноз на матч Грассхоппер - Базель 6 августа 2023 года Футбол 06 авг 2023 Прогноз на матч Ман Сити - Арсенал 6 августа 2023 года Футбол 06 авг 2023 Прогноз на матч Манчестер Сити - Арсенал 6 августа 2023 года Футбол 06 авг 2023 Прогноз на матч Крузейро - Ботафого 7 августа 2023 года Футбол 06 авг 2023 Прогноз на матч Коритиба - Ред Булл Брагантино 7 августа 2023 года Футбол 06 авг 2023 Прогноз на матч Баия - Америка Минейро 7 августа 2023 года Футбол 06 авг 2023 Прогноз на матч Куяба - Фламенго 7 августа 2023 года Футбол 08 авг 2023 Прогноз на матч ПСВ - Штурм 8 августа 2023 года