Прогноз на матч Порту не проиграет Коэф.: 1.81 100% -й бонус на первый депозит 100% 4.50 Сделать ставку

9 августа на на "Мунисипал де Авейру" (Авейру) пройдет матч Суперкубка Португалии, в котором "Бенфика" встретится с "Порту". Старт поединка запланирован на 21:45 по европейскому времени.

"Бенфика"

Клуб смог наконец-то вернуть себе чемпионский титул. Если с предыдущим тренером, Жорже Жезушем, в Лиссабоне ошиблись, то ставка на Рогера Шмидта сработала. Он сразу же принес своим новым подопечным "золото" Примейры. Ну и не стоит забывать, что в Лиге чемпионов португальцы, стартовавшие в квалификации летом, были остановлены только в 1/4 и только будущим финалистом, "Интером". В качестве ложки дегтя выступает то, что после ураганного старта в 2022-м пришли не лучшие, явно нестабильные результаты в новом календарном году, когда только созданный осенью гандикап позволил сохранить лидерство. Впрочем, сказалась, конечно, и продажа в январе в "Челси" Энцо Фернандеса. Зато полученные за чемпиона мира деньги смогли инвестировать в приобретение сейчас капитана "Фейеноорда" Кекчю, чеха Юрасика, что должен заменить Гримальдо, да еще и найти деньги на контракт опытному Ди Марие.

"Порту" Команда котируется, пожалуй, все-таки повыше пары своих вечных соперников из Лиссабона. Но все-таки она не может установить доминирование полное на внутренней арене, и в последнее время берет чемпионские титулы через год - в 2018-м, 2020-м и 2022-м. Так и в прошлом сезоне после "золота" последовало поражение в новой "гонке". Точнее, просто не хватило времени, чтобы догнать оторвавшуюся на старте "Бенфику" - только приблизились на 2-очковую дистанцию. Впрочем, подопечные Сержиу Консейсао взяли ряд других титулов, начав с успешного Суперкубка и закончив 2-0 в финале с "Брагой" за кубок Португалии. Ну и в Лиге чемпионов снова получилось пробиться в плей-офф - неплохой в целом футбольный гол получился. Статистика личных встреч Прошлой осенью "Бенфика" выиграла выездной поединок. Но во время финишного спурта тем же ответил и "Порту". Прогноз Букмекеры симпатизируют "орлам", видимо, как чемпиону. Но весной "драконы" смотрелись как минимум не хуже, и не должны проиграть (коэффициент - 1,81).

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