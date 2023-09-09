EN EN NG NG
Главная Прогнозы Прогноз на матч Бельгия - Эстония 12 сентября 2023 года

Прогноз на матч Бельгия - Эстония 12 сентября 2023 года

Прогноз на матч Бельгия - Эстония 12 сентября 2023 года
Бельгия Бельгия
Чемпионат Европы 12 сен 2023, 14:45 Бельгия - Эстония
-
- : -
Международные, Brussels, Koning Boudewijnstadion
Эстония Эстония
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч П1(-2.5)
Коэф.: 1.86
100% -й бонус на первый депозит
100%
1хБет 5.00
Сделать ставку

12 сентября на "Стадион Короля Бодуэна" (Брюссель) пройдет матч 6-го тура отбора на Евро-2024, в котором Бельгия встретится с Эстонией. Старт поединка запланирован на 20:45 по европейскому времени.

Бельгия

Сборная в 2018-м году поставила свой всеисторический рекорд, став "бронзовым" призером чемпионата мира. Но в ноябре-декабре 2022-го последовал провал, с невыходом из группы, скандалами в раздевалке и очевидной отставкой Роберто Мартинеса и его тренерского штаба. Многие пишут, что "красные дьяволы" прошли свой пик, и некоторые во главе с Эденом Азаром уже "завязали". С другой стороны, Доменико Тедеско получил потенциал, вполне достаточный как минимум для квалификации. И его подтверждали вполне успешно, правда, без осечек не обошлось. В июне дома закончили только 1-1 с Австрией. Да и с Азербайджаном, пусть и на выезде, победили, но довольно-таки скромно, за счет единственного гола Карраско.

Эстония

Команда в свое время была относительно неплоха. И не зря на пике получилось забраться в плей-офф, правда, проиграв там. Нынешнее поколение докатилось до того, что была в прошлом сезоне потеряна "прописка" в дивизионе С Лиги Наций. В новой квалификации начинали ожидаемо слабо, взяв ничью дома с Азербайджаном. Все остальные поединки прибалты, как и ожидалось, проигрывали, то с боями, как в Австрии, где повели в счете, но на 88-й минуте оформились итоговые 1-2, то разгромно, когда дома от бельгийцев пропустили трижды. Вот и со Швецией продержали ворота "на замке" чуть более четверти часа. Уже к перерыву скандинавы вели разгромно, 3-0. А во втором тайме фаворит прибавил еще пару безответных мячей.

Статистика личных встреч

Эстония в 2009-м году смогла выиграть у бельгийцев. Но все остальные 8 очных поединков, в том числе и в июне, заканчивались победами "красных дьяволов".

Прогноз

Букмекеры могут спорить только том, насколько уверенно выиграет фаворит пары. Может, бельгийцы не смогут устроить такой погром, как шведы, но дома должны побеждать при форе "-2,5 голов" (коэффициент - 1,86).

  • Экспрессы с коэффициентом 5+ у нас в Telegram
Прогноз на матч П1(-2.5)
Коэф.: 1.86
100% -й бонус на первый депозит
100%
1хБет 5.00
Сделать ставку
Стивен Перес Стивен Перес Експерт Dailysports
Ближайшие прогнозы
Прогноз на матч Ливан - Индия 10 сентября 2023 года Международные товарищеские матчи 10 сен 2023, 06:30 Прогноз на матч Ливан - Индия 10 сентября 2023 года Ливан Коэф.: 2.22 Индия Рекомендуем Мелбет
Прогноз на матч Казахстан - Северная Ирландия 10 сентября 2023 года Чемпионат Европы 10 сен 2023, 09:00 Прогноз на матч Казахстан - Северная Ирландия 10 сентября 2023 года Казахстан Коэф.: 1.93 Северная Ирландия Сделать ставку 1хБет
Прогноз на матч Нигерия - Сан-Томе и Принсипи 10 сентября 2023 года Кубок африканских наций 10 сен 2023, 12:00 Прогноз на матч Нигерия - Сан-Томе и Принсипи 10 сентября 2023 года Нигерия Коэф.: 1.55 Сан-Томе и Принсипи Сделать ставку Мелбет
Прогноз на матч Черногория - Болгария 10 сентября 2023 года Чемпионат Европы 10 сен 2023, 12:00 Прогноз на матч Черногория - Болгария 10 сентября 2023 года Черногория Коэф.: 1.85 Болгария Рекомендуем Лайнбет
Прогноз на матч Фарерские острова - Молдова 10 сентября 2023 года Чемпионат Европы 10 сен 2023, 12:00 Прогноз на матч Фарерские острова - Молдова 10 сентября 2023 года Фарерские острова Коэф.: 1.6 Молдавия Сделать ставку Мелбет
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Мелбет +100% Бонус на депозит от БК Melbet На сайт
Весь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 17:38 Стал известен уже 21 участник Кубка африканских наций 2023 Новости футбола Сегодня, 16:47 Италия играет вничью с Северной Македонией Новости футбола Сегодня, 16:31 Брайтон продлит контракт с игроком, которым интересуются Ливерпуль, Ман Сити и Басрелона Новости футбола Сегодня, 16:01 Ни один футбольный клуб не вошел в десятку самых богатых в мире Новости футбола Сегодня, 15:15 Арсенал хочет продлить контракт с ключевым игроком команды Новости футбола Сегодня, 14:33 Рауля не будет. Клуб Ла Лиги объявил о назначении нового тренера Новости футбола Сегодня, 13:59 Англия теряет очки в матче с Украиной Новости футбола Сегодня, 13:08 Два игрока ПСЖ согласовали контракт с катарскими клубами Новости футбола Сегодня, 12:15 Новичок Баварии испытывает большое давление в новом клубе Новости футбола Сегодня, 11:38 Бывший тренер Севилии и Вулверхэмптона ждет предложения от клубов Премьер-лиги
Лучшие бонусы
Все
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопирован
Получить 1Win
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопирован
Получить БетВиннер
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопирован
Получить 1хБет
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопирован
Получить Лайнбет
Прогнозы на спорт
Футбол 10 сен 2023 Прогноз на матч Ливан - Индия 10 сентября 2023 года Футбол 10 сен 2023 Прогноз на матч Казахстан - Северная Ирландия 10 сентября 2023 года Футбол 10 сен 2023 Прогноз на матч Нигерия - Сан-Томе и Принсипи 10 сентября 2023 года Футбол 10 сен 2023 Прогноз на матч Черногория - Болгария 10 сентября 2023 года Футбол 10 сен 2023 Прогноз на матч Фарерские острова - Молдова 10 сентября 2023 года Футбол 10 сен 2023 Прогноз на матч Финляндия - Дания 10 сентября 2023 года Футбол 10 сен 2023 Прогноз на матч Литва - Сербия 10 сентября 2023 года Футбол 10 сен 2023 Прогноз на матч Сан-Марино - Словения 10 сентября 2023 года Футбол 10 сен 2023 Прогноз на матч Албания - Польша 10 сентября 2023 года Футбол 10 сен 2023 Прогноз на матч Греция - Гибралтар 10 сентября 2023 года