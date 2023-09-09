Прогноз на матч Бельгия - Эстония 12 сентября 2023 года
12 сентября на "Стадион Короля Бодуэна" (Брюссель) пройдет матч 6-го тура отбора на Евро-2024, в котором Бельгия встретится с Эстонией. Старт поединка запланирован на 20:45 по европейскому времени.
Бельгия
Сборная в 2018-м году поставила свой всеисторический рекорд, став "бронзовым" призером чемпионата мира. Но в ноябре-декабре 2022-го последовал провал, с невыходом из группы, скандалами в раздевалке и очевидной отставкой Роберто Мартинеса и его тренерского штаба. Многие пишут, что "красные дьяволы" прошли свой пик, и некоторые во главе с Эденом Азаром уже "завязали". С другой стороны, Доменико Тедеско получил потенциал, вполне достаточный как минимум для квалификации. И его подтверждали вполне успешно, правда, без осечек не обошлось. В июне дома закончили только 1-1 с Австрией. Да и с Азербайджаном, пусть и на выезде, победили, но довольно-таки скромно, за счет единственного гола Карраско.
Эстония
Команда в свое время была относительно неплоха. И не зря на пике получилось забраться в плей-офф, правда, проиграв там. Нынешнее поколение докатилось до того, что была в прошлом сезоне потеряна "прописка" в дивизионе С Лиги Наций. В новой квалификации начинали ожидаемо слабо, взяв ничью дома с Азербайджаном. Все остальные поединки прибалты, как и ожидалось, проигрывали, то с боями, как в Австрии, где повели в счете, но на 88-й минуте оформились итоговые 1-2, то разгромно, когда дома от бельгийцев пропустили трижды. Вот и со Швецией продержали ворота "на замке" чуть более четверти часа. Уже к перерыву скандинавы вели разгромно, 3-0. А во втором тайме фаворит прибавил еще пару безответных мячей.
Статистика личных встреч
Эстония в 2009-м году смогла выиграть у бельгийцев. Но все остальные 8 очных поединков, в том числе и в июне, заканчивались победами "красных дьяволов".
Прогноз
Букмекеры могут спорить только том, насколько уверенно выиграет фаворит пары. Может, бельгийцы не смогут устроить такой погром, как шведы, но дома должны побеждать при форе "-2,5 голов" (коэффициент - 1,86).
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