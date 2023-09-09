Эстония

Команда в свое время была относительно неплоха. И не зря на пике получилось забраться в плей-офф, правда, проиграв там. Нынешнее поколение докатилось до того, что была в прошлом сезоне потеряна "прописка" в дивизионе С Лиги Наций. В новой квалификации начинали ожидаемо слабо, взяв ничью дома с Азербайджаном. Все остальные поединки прибалты, как и ожидалось, проигрывали, то с боями, как в Австрии, где повели в счете, но на 88-й минуте оформились итоговые 1-2, то разгромно, когда дома от бельгийцев пропустили трижды. Вот и со Швецией продержали ворота "на замке" чуть более четверти часа. Уже к перерыву скандинавы вели разгромно, 3-0. А во втором тайме фаворит прибавил еще пару безответных мячей.

Статистика личных встреч

Эстония в 2009-м году смогла выиграть у бельгийцев. Но все остальные 8 очных поединков, в том числе и в июне, заканчивались победами "красных дьяволов".

Прогноз

Букмекеры могут спорить только том, насколько уверенно выиграет фаворит пары. Может, бельгийцы не смогут устроить такой погром, как шведы, но дома должны побеждать при форе "-2,5 голов" (коэффициент - 1,86).