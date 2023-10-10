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Прогноз на матч Беларусь — Румыния 12 октября 2023 года

Кенли Ворд Кенли Ворд Експерт Dailysports
Белоруссия - Румыния прогноз
Белоруссия Белоруссия
Чемпионат Европы 12 окт 2023, 14:45 Белоруссия - Румыния
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- : -
Международные, Budapest, Szusza Ferenc Stadion
Румыния Румыния
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Тотал больше 2.5
Коэф.: 2.14
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12 октября 2023 года в отборочном турнире чемпионата Европы состоится матч между сборными Беларуси и Румынии. Румыния сохраняет хорошие шансы попасть на Евро, но для этого им необходимо одержать победу в игре с более скромным соперником.

Беларусь

Сборная Беларуси уже выпала из числа трех кандидатов на две путевки в финальную часть чемпионата мира.

Сейчас белорусы идут на четвертом месте и имеют всего четыре очка в шести играх. От идущего третьим Израиля они уже отстали на семь пунктов. Таким образом, их главная задача - помешать своим бывшим конкурентам в достижении цели.

Румыния

На удивление многих эта команда демонстрирует отличные результаты в этой квалификации чемпионата Европы. Они занимают второе место в таблице и проигрывают Швейцарии всего два пункта.

В первом матче со швейцарцами они сыграли вничью, а повторная игра против них состоится на своем поле в последнем туре отборочного турнира. Более того, еще одним претендентом остается команда Израиля, которая уступает румынам всего одно очко. Интересно, что Румынии еще предстоит сыграть с израильтянами на выезде.

Прогноз на матч Беларусь - Румыния

Румыния является более сильной командой не только по составу, но и по игре. Кроме того, у гостей есть куда больше мотивации для победы. Гостям нельзя терять очки, так как сборная Израиля находится совсем рядом в турнирной таблице.

В то же время команда Беларуси уже не преследует никаких турнирных целей и может устроить яркое шоу на поле. Я бы стал ожидать тотал более 2.5 голов по коэффициенту 2.14.

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Прогноз на матч Тотал больше 2.5
Коэф.: 2.14
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