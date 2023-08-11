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Прогноз на матч Бавария - РБ Лейпциг 12 августа 2023 года

Прогноз на матч Бавария - РБ Лейпциг 12 августа 2023 года
Бавария Бавария
Суперкубок Германии 12 авг 2023, 14:45 Бавария - РБ Лейпциг
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Германия, Munich, Альянц Арена
РБ Лейпциг РБ Лейпциг
Детали матча Н2Н Прогноз
Прогноз на матч Победа Бавария
Коэф.: 1.63
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В первом матче нового немецкого сезона "Бавария" снова встретится с "РБ Лейпцигом". Встреча пройдет в рамках битвы за Суперкубок Германии.

"Бавария"

Команда после фантастического сезона на внутренней арене провела не менее блестящую предсезонку.

Выступления в товарищеских матчах показали мотивацию и настрой "Баварии" на сезон. После едва ли не упущенного чемпионства в прошлом сезоне, в этом сезоне команде Томаса Тухеля и его игрокам есть что доказывать. Главная задача – борьба за трофеи на всех фронтах и Суперкубок не является исключением.

"РБ Лейпциг"

Эта команда уже давно добилась стабильности, хотя ее главная мечта - победа в чемпионате Германии, пока остается недостижимой.

Несмотря на то, что команда отлично выступила во второй половине прошлого сезона, она не смогла навязать борьбу за чемпионство. Несмотря на это, коллектив из Лейпцига выиграл Кубок Германии во второй раз подряд. Теперь "РБ Лейпциг" будет стараться добавить в свою коллекцию еще и Суперкубок страны.

Летом команда провела семь контрольных матчей этим летом, одержав четыре победы и два раза проиграв.

История противостояния и прогноз

В последние годы "РБ Лейпциг" считается едва ли не самым трудным соперником для "Баварии" на внутренней немецкой арене. Из 10 последних встреч "рекордмейстеру" удалось победить только в пяти. Интересно, что в пяти предыдущих матчах команды обе забивали голы, а в четырех из них также был превышен верховой тотал.

В предстоящем матче "Бавария" считается фаворитом по мнению букмекеров. На их победу установлен коэффициент 1,63, в то время как успех "РБ Лейпцига" оценивается коэффициентом 5,20.

Мы будем ставить на победу мюнхенского клуба.

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Прогноз на матч Победа Бавария
Коэф.: 1.63
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Ясмин Грин Ясмин Грин Експерт Dailysports
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