Прогноз на матч Тотал больше 3.5 Коэф.: 1.95 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.15 Сделать ставку

26 июля в столице Японии Токио состоится товарищеский матч между немецкой "Баварией" и английским "Манчестер Сити".

"Бавария"

Чемпион Германии начал подготовку к новому сезону с опозданием. По ходу минувшего сезона команда сменила главного тренера и теперь играет под руководством Томаса Тухеля, который занял место Юлиана Нагельсманна в марте.

Матч с "Манчестер Сити" для немецкого клуба должен стать лишь первым в этом межсезонье. После этого у чемпиона Германии запланированы игры с "Кавасаки Фронтале" и "Ливерпулем" в рамках азиатского турне.

"Манчестер Сити"

Команда в прошлом сезоне оформила требл - она стала победителем Английской Премьер-лиги, Кубка Англии и Лиги чемпионов. В новом сезоне клуб из Манчестера наверняка попытается повторить успех, хотя это будет очень непросто.

В своем первом матче в рамках азиатского турне команда Хосепа Гвардиолы победила "Йокогама Ф-Марин" со счетом 5:3, хотя еще в первом тайме проигрывала со счетом 0:2.

Статистика и факты

"Бавария" выиграла 4 из последних пяти матчей, в то время как "Манчестер Сити" не проигрывал "Баварии" в последних четырех встречах (3 победы и 1 ничья).

Перед игрой с чемпионом Германии "Манчестер Сити" находится в серии из трех побед.

Прогноз на матч

"Манчестер Сити" в своем первом летнем матче показал очень хорошую игру. Нет сомнений, что в игре против более грозного соперника англичане будут стараться играть первым номером, так как “Бавария” пока явно не в оптимальных кондициях. Будем ставить на тотал матча больше 3,5.

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