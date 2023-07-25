АНГ АНГ
Главная Прогнозы Прогноз на матч Бавария - Манчестер Сити 26 июля 2023 года

Прогноз на матч Бавария - Манчестер Сити 26 июля 2023 года

Прогноз на матч Бавария - Манчестер Сити 26 июля 2023 года
Бавария Бавария
Клубные товарищеские матчи 26 июл 2023, 06:30 Бавария - Манчестер Сити
-
- : -
Международные,
Манчестер Сити Манчестер Сити
Детали матча Н2Н Прогноз
Прогноз на матч Тотал больше 3.5
Коэф.: 1.95
+100% Бонус на депозит от БК Melbet
100$
Мелбет 4.15
Сделать ставку

26 июля в столице Японии Токио состоится товарищеский матч между немецкой "Баварией" и английским "Манчестер Сити".

"Бавария"

Чемпион Германии начал подготовку к новому сезону с опозданием. По ходу минувшего сезона команда сменила главного тренера и теперь играет под руководством Томаса Тухеля, который занял место Юлиана Нагельсманна в марте.

Матч с "Манчестер Сити" для немецкого клуба должен стать лишь первым в этом межсезонье. После этого у чемпиона Германии запланированы игры с "Кавасаки Фронтале" и "Ливерпулем" в рамках азиатского турне.

"Манчестер Сити"

Команда в прошлом сезоне оформила требл - она стала победителем Английской Премьер-лиги, Кубка Англии и Лиги чемпионов. В новом сезоне клуб из Манчестера наверняка попытается повторить успех, хотя это будет очень непросто.

В своем первом матче в рамках азиатского турне команда Хосепа Гвардиолы победила "Йокогама Ф-Марин" со счетом 5:3, хотя еще в первом тайме проигрывала со счетом 0:2.

Статистика и факты

"Бавария" выиграла 4 из последних пяти матчей, в то время как "Манчестер Сити" не проигрывал "Баварии" в последних четырех встречах (3 победы и 1 ничья).

Перед игрой с чемпионом Германии "Манчестер Сити" находится в серии из трех побед.

Прогноз на матч

"Манчестер Сити" в своем первом летнем матче показал очень хорошую игру. Нет сомнений, что в игре против более грозного соперника англичане будут стараться играть первым номером, так как “Бавария” пока явно не в оптимальных кондициях. Будем ставить на тотал матча больше 3,5.

  • Экспрессы с коэффициентом 5+ у нас в Telegram
Прогноз на матч Тотал больше 3.5
Коэф.: 1.95
+100% Бонус на депозит от БК Melbet
100$
Мелбет 4.15
Сделать ставку
Ясмин Грин Ясмин Грин Експерт Dailysports
Ближайшие прогнозы
Прогноз на матч Жальгирис - Галатасарай 25 июля 2023 года Лига Чемпионов Сегодня, 12:00 Прогноз на матч Жальгирис - Галатасарай 25 июля 2023 года Жальгирис Коэф.: 1.87 Галатасарай Рекомендуем Мелбет
Прогноз на матч Динамо Загреб - Астана 25 июля 2023 года Лига Чемпионов Сегодня, 14:00 Прогноз на матч Динамо Загреб - Астана 25 июля 2023 года Динамо Загреб Коэф.: 2 Астана Сделать ставку Мелбет
Прогноз на матч Лиги чемпионов Днепр-1 - Панатинаикос 25 июля 2023 года Лига Чемпионов Сегодня, 14:00 Прогноз на матч Лиги чемпионов Днепр-1 - Панатинаикос 25 июля 2023 года Днепр-1 Коэф.: 1.7 Панатинаикос Сделать ставку Мелбет
Прогноз на матч Днепр-1 - Панатинаикос 25 июля 2023 года Лига Чемпионов Сегодня, 14:00 Прогноз на матч Днепр-1 - Панатинаикос 25 июля 2023 года Днепр-1 Коэф.: 1.74 Панатинаикос Рекомендуем Мелбет
Прогноз на матч Серветт - Генк 25 июля 2023 года Лига Чемпионов Сегодня, 14:30 Прогноз на матч Серветт - Генк 25 июля 2023 года Серветт Коэф.: 1.7 Генк Сделать ставку Лайнбет
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Лайнбет Приветственный бонус Linebet для новых игроков На сайт
Весь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 08:00 Мудрик недоволен своей игрой за "Челси" Новости футбола Сегодня, 07:00 Министерство спорта Саудовской Аравии выделит 17 миллиардов на трансферы Новости футбола Сегодня, 05:00 Бывший хавбек "Шахтера" может поехать в Россию Новости футбола Сегодня, 04:00 "ПСЖ" нашел способ быстрее избавиться от Мбаппе Новости футбола Сегодня, 03:00 "Вест Хэм" готов серьезно потратиться на игрока "Челси" Новости футбола Вчера, 17:24 "Барселона" не собирается покупать Килиана Мбаппе Новости футбола Вчера, 17:20 "Галатасарай" объявил о переходе звездного вингера из АПЛ Новости футбола Вчера, 17:13 "Ливерпуль" забил четыре гола клубу Второй Бундеслиги, но не смог победить Новости футбола Вчера, 14:30 "Интер" хочет купить лучшего вратаря мира Новости футбола Вчера, 14:15 "Интер Майами" может подписать легенду "Реала"
Лучшие бонусы
Все
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопирован
Получить 1Win
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопирован
Получить БетВиннер
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопирован
Получить 1хБет
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопирован
Получить Лайнбет
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Прогноз на матч Жальгирис - Галатасарай 25 июля 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Динамо Загреб - Астана 25 июля 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Лиги чемпионов Днепр-1 - Панатинаикос 25 июля 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Днепр-1 - Панатинаикос 25 июля 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Серветт - Генк 25 июля 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Брейдаблик - Копенгаген 25 июля 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Интер Майами - Атланта Юнайтед 26 июля 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Коринтианс - Сан-Паулу 26 июля 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Манчестер Юнайтед - Рексем 26 июля 2023 года Футбол 26 июл 2023 Прогноз на матч Бавария - Манчестер Сити 26 июля 2023 года