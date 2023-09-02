"Арсенал Саранди"

Команда в 2012-2013 годах взяли оба основных национальных трофея, сначала став чемпионом страны, впервые в истории, а в следующем розыгрыше выиграв кубок. Но потом "Виадук" успевал вылететь во 2-й дивизион страны - и вернуться назад, в 2019-м. Последние сезоны тоже не впечатлили: прошлогоднюю Примеру закончили на 22-й позиции, а этим летом с 22-ю очками и вовсе замкнув турнирную таблицу. В Кубке Диего Марадоны все начиналось с домашнего поражения "Институто" - единственный гол в середине первого тайма забил Мартинес. Но потом, проигрывая 0-1 и 1-2, в итоге получилось на своем поле обыграть "Архентинос Хуниорс". Решающим стал отрезок с 71-й по 78-ю, когда парой голов оформили волевые 3-2.

Статистика личных встреч

В прошлом году "Барракас Сентраль" выиграл оба поединка. Но в этом сезоне "Арсенал", при своей жуткой статистике, закончили нулевой ничьей.

Прогноз

Букмекеры считают, что у гостей из Саранди нет шансов на очки в этом поединке. Рекомендуем ставить на то, что в этом поединке смогут выиграть "Camioneros" (коэффициент - 1,93).