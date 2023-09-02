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Прогноз на матч Барракас Сентраль - Арсенал Саранди 5 сентября 2023 года

Прогноз на матч Барракас Сентраль - Арсенал Саранди 5 сентября 2023 года
Барракас Сентрал
Кубок Профессиональной лиги Аргентины 04 сен 2023, 17:00 Барракас Сентрал - Арсенал Саранди
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Аргентина,
Арсенал Саранди Арсенал Саранди
Обзор Н2Н Турнирная таблица Прогноз
Прогноз на матч Победа Барракас Сентрал
Коэф.: 1.93
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5 сентября на "Клаудио Фабиан Тапиа" (Барракас) пройдет матч 3-го тура Кубка Диего Марадоны, в котором "Барракас Сентраль" встретится с "Арсенал Саранди".Старт поединка запланирован на 00:00 по европейскому времени.

"Барракас Сентраль"

Клуб только в прошлом календарном году смогли дебютировать в высшем дивизионе Аргентины. И были вполне неплохи, так, в прошлом розыгрыше Примеры "Camioneros" финишировали на семнадцатой позиции - вполне неплохо как для новичка, ведь всего в дивизионе 28 участников. Важно, что удалось продемонстрировать стабильность, ведь в недавнем чемпионате страны даже немного прибавили: набрали 35 очков, пропустив на четырнадцатое место опытный "Ньюэллс Олд Бойз". Правда, с середины июля побед не было. Закончив Примеру ничьей при паре поражений, клуб не выигрывал и в рамках Трофея. Сначала подопечные Тапии так и не ответили на единственный мяч "Велес Сарсфилд". А на прошлых выходных были разгромлены 5-1 "Ривер Плейтом".

"Арсенал Саранди"

Команда в 2012-2013 годах взяли оба основных национальных трофея, сначала став чемпионом страны, впервые в истории, а в следующем розыгрыше выиграв кубок. Но потом "Виадук" успевал вылететь во 2-й дивизион страны - и вернуться назад, в 2019-м. Последние сезоны тоже не впечатлили: прошлогоднюю Примеру закончили на 22-й позиции, а этим летом с 22-ю очками и вовсе замкнув турнирную таблицу. В Кубке Диего Марадоны все начиналось с домашнего поражения "Институто" - единственный гол в середине первого тайма забил Мартинес. Но потом, проигрывая 0-1 и 1-2, в итоге получилось на своем поле обыграть "Архентинос Хуниорс". Решающим стал отрезок с 71-й по 78-ю, когда парой голов оформили волевые 3-2.

Статистика личных встреч

В прошлом году "Барракас Сентраль" выиграл оба поединка. Но в этом сезоне "Арсенал", при своей жуткой статистике, закончили нулевой ничьей.

Прогноз

Букмекеры считают, что у гостей из Саранди нет шансов на очки в этом поединке. Рекомендуем ставить на то, что в этом поединке смогут выиграть "Camioneros" (коэффициент - 1,93).

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Прогноз на матч Победа Барракас Сентрал
Коэф.: 1.93
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