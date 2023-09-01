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Прогноз на матч Баия - Васко да Гама 4 сентября 2023 года

Прогноз на матч Баия - Васко да Гама 4 сентября 2023 года
Баия Баия
Серия A Бразилия 03 сен 2023, 17:30 Баия - Васко да Гама
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Бразилия,
Васко да Гама Васко да Гама
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Победа Баия
Коэф.: 2.09
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4 сентября на "Арена Фонте Нова" (Сальвадор) пройдет матч 22-го тура чемпионата Бразилии, в котором "Баия" встретится с "Васко да Гама". Старт поединка запланирован на 00:30 по европейскому времени.

"Баия"

Клуб в свое время даже пару раз становился чемпионом страны. Но это сейчас команда, что в основном играет в Серии В. Оттуда в очередной раз вернулись по итогам сезона-2022, с четвертого места. "Триколор" рассматривался как аутсайдер дивизиона, и в целом там и выступает, демонстрируя не безнадежную, но довольно слабую статистику. Даже после побед в обоих последних "домашних" поединках, с "Америка Минейро" и "Ред Булл Брагантино" (этих вообще разгромили 4-0) удается цепляться только за "пограничное", 16-е место. Но при этом у них теперь 21 очков, ровно по одному в среднем за поединок, в рамках Серии А - в итоге амбициозный "Сантос" обходят только по дополнительным показателям, при равенстве по набранным баллам. Вся борьба за выживание будет впереди, и явно будет крайне острой и упорной.

"Васко да Гама"

Команда при своей известности и популярности все больше времени в последние годы проводит во втором дивизионе страны. В очередной раз "адмиралы" поднимались в Бразилейрао в прошлом, 2022-м году. Стартовый отрезок в "вышке" был неплохой: начали с победы над "Атлетико Минейро" 2-1 на выезде, да и проиграли только однажды в 5 матчах. Но потом львиная часть поединков была проиграна. Вроде бы в августе наконец-то получилось найти свою игру - выиграли по 1-0 в двух "домашних" поединках кряду, оформили 1-1 на поле "Ред Булл Брагантино". Но потом, во-первых, снова уступили, 0-1 "Палмейрасу", во-вторых, все равно у популярного коллектива всего 16 очков, и он явно застрял в зоне вылета, отставая на 5 баллов от "Баии". А если еще и сейчас проиграть, шансы на выживание еще больше упадут.

Статистика личных встреч

В прошлом году, в Серии В, команды обменялись домашними победами. А после их дружного подъема, уже в Бразилейрао, "Баия" оформила выездные 1-0 в мае.

Прогноз

Букмекеры считают, что сейчас в борьбе за выживание снова возьмут максимум "трехцветные". Рекомендуем согласиться и поставить на победу принимающей стороны (коэффициент - 2,09).

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Прогноз на матч Победа Баия
Коэф.: 2.09
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