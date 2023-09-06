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Прогноз на матч Азербайджан - Бельгия 9 сентября 2023 года

Прогноз на матч Азербайджан - Бельгия 9 сентября 2023 года
Азербайджан Азербайджан
Чемпионат Европы 09 сен 2023, 09:00 Азербайджан - Бельгия
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Международные, Baku, Dalga Arena, Baku
Бельгия Бельгия
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Тотал больше 3,0
Коэф.: 1.87
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9 сентября на "Далга Арена" (Баку) пройдет матч 5-го тура отбора на Евро-2024, в котором Азербайджан встретится с Бельгией. Старт поединка запланирован на 15:00 по европейскому времени.

Азербайджан

Сборная представляет страну, что не лишена амбиций в футболе и инвестирует в него - благо, за счет нефти средств в стране хватает. Некоей "вывеской" Закавказья стал "Карабах", клуб, что доминирует на национальной арене и играет неплохо в еврокубках. Но там ведущую роль играют закупленные за границей легионеры. Со сборной такого особенно не сделать, да, натурализация есть, но она ограничена. В итоге можно только приглашать "варягов" на пост главного тренера сборной. Но все эти иностранцы смогли выдать только победу в дивизионе D Лиги Наций - и удержались на более высоком уровне. В обычных отборах "страна огня" - максимум середняк. А в двух крайних отборах и вовсе проигрывали все, ограничиваясь одной ничьей за цикл! При нынешнем наставнике, Джанни Де Бьязи, в 2023-м году, ничего не изменилось. В марте были разгромы от Австрии (1-4) и Швеции (0-5), после чего в июне дома сыграли вничью 1-1 с Эстонией.

Бельгия

Команда очевидно прошла пик этого поколения еще на чемпионате мира-2018, когда стала третьей. Следующий мундиаль был откровенно провален, причем всплыли еще и скандальные разборки в раздевалке. Понятно, что на этом не могла не закончиться эра Роберто Мартинеса. Его сменил Доменико Тедеско. И пока что молодой специалист справляется неплохо. Уже сыграно 4 поединка, и только Австрия ухитрилась оформить ничью. Лукаку и компания выиграли и у Германии в контрольном поединке, и у Швеции с Эстонией в квалификации - оба выездных поединка закончились 3-0. Сейчас не будет Де Брейне, но с такими соперниками нужно справляться и без лидера полузащиты.

Статистика личных встреч

Бельгия "сухо" выиграла первые 3 очных поединка. Но крайний поединок, в 2011-м, закончился ничьей 1-1 как раз в Баку.

Прогноз

Букмекеры считают фаворитом противостояния, конечно же, гостей. Но хозяева постараются показать себя перед болельщиками - ждем "тотал больше 3,0 голов" (коэффициент - 1,87).

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Прогноз на матч Тотал больше 3,0
Коэф.: 1.87
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