Прогноз на матч Тотал меньше 2.5 Коэф.: 1.65 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.15 Сделать ставку

В матче 24-го тура чемпионата Аргентины «Атлетико Тукуман» примет на своем поле команду «Химнасия». Встреча состоится 12 июля и начнется в 02:30 по европейскому времени.

«Атлетико Тукуман»

Сейчас коллектив занимает 19-е место в турнирной таблице и в целом проводит очень непростой сезон.

«Атлетико Тукуман» добыл всего 6 побед в 23 матчах и забил 20 голов, что является крайне скромным показателем.

В случае победы, клуб может подняться до 13-й позиции, так разница между командами в баллах в нижней части таблицы минимальная.

За последние четыре матча в чемпионате команда порадовала фанатов результатами, одержав три победы и потерпев одно поражение.

«Химнасия» Ла-Плата

Этот коллектив разместиля на одну позицию выше «Атлетико Тукуман» и опережает своего соперника всего ан один балл.

В этом сезоне команда выиграла семь матчей, потерпев девять поражений и сыграв семь раз вничью. Всего “Химнасия” забила в 23-х турах 20 голов, пропустив на 10 больше.

За последние шесть матчей «Химнасия» Ла-Плата победила лишь один раз, но и проиграла также один раз. Еще четыре матча завершились ничейным результатом.

К слову, безвыигрышная серия “Химнасии” сейчас насчитывает четыре матча.

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Прогноз на матч

В этой встрече мы не ожидаем большого обилия забитых мячей. Обе команды нетипично для себя мало забивают в этом чемпионате и их очное противостояние не должно порадовать результативностью. В связи с этим, будем ставить на исход тотал меньше 2,5. На него установлен коэффициент 1,65.

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