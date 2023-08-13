Прогноз на матч Атлетико Паранаэнсе - Куяба 16 августа 2023 года
16 августа на "Арена да Байшада" (Куритиба) пройдет матч 19-го тура чемпионата Бразилии, в котором "Атлетико Паранаэнсе" встретится с "Куябой". Старт поединка запланирован на 01:00 по европейскому времени.
"Атлетико Паранаэнсе"
Клуб держится достаточно неплохо в последние годы. В 2021-м году бразильцы смогли снова выиграть Копу Судамерикана. А в прошлом сезоне Серии А смогли взять 6-е место. В итоге сейчас "Ураган" выступал в главном континентальном турнире, Копы Либертадорес. Они там смогли набрать 4 победы и 13 очков на групповом этапе, уверенно выйдя в плей-офф. Там, казалось, получилось совершить камбэк, когда "красно-черные" после 1-3 в Боливии обыграли дома в "ответке" 2-0 "Боливар". Но в серии пенальти лучше был соперник... Не все получается и на внутренней арене. Да, сейчас длится серия из 4 туров Бразилейрао без поражений (сначала 2 победы, потом пара ничьих), но даже после нее Витор Роке (который забил уже 8 голов в чемпионате и считается целью "Барселоны") и компания идут на 7-й позиции.
"Куяба"
Команда была основана только в 2001-м году, и только в 2020-м получила возможность дебютировать в Серии А. Пока что получалось не только закрепиться там, но и постепенно прибавлять. Если в прошлом розыгрыше "золотые" боролись за выживание и закончили на 16-й позиции, то сейчас вполне обоснованно претендуют как минимум на Копу Судамерикана. После спада в июне у подопечных Антонио Оливейры получается добиваться в Серии А почти стопроцентного результата. Только "Баия", в начале июля, смогла свести поединок вничью. Все остальные 5 матчей Бразилейрао, в том числе 4 последних кряду, было выиграно. Этот рывок позволил поравняться по очкам как раз с "Атлетико Паранаэнсе".
Статистика личных встреч
"Куяба" начали свои выступления в Серии А, в том числе, с победы над "Атлетико Паранаэнсе". Но потом проиграла "Урагану" дважды, и только осенью 2022-го смогла вырвать на выезде в меньшинстве ничью 2-2.
Прогноз
Букмекеры считают хозяев поля явным фаворитом. Но гости тоже хороши, так что ставим на нейтральные "тотал больше 2,0 голов" (коэффициент - 1,8).
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