"Куяба"

Команда была основана только в 2001-м году, и только в 2020-м получила возможность дебютировать в Серии А. Пока что получалось не только закрепиться там, но и постепенно прибавлять. Если в прошлом розыгрыше "золотые" боролись за выживание и закончили на 16-й позиции, то сейчас вполне обоснованно претендуют как минимум на Копу Судамерикана. После спада в июне у подопечных Антонио Оливейры получается добиваться в Серии А почти стопроцентного результата. Только "Баия", в начале июля, смогла свести поединок вничью. Все остальные 5 матчей Бразилейрао, в том числе 4 последних кряду, было выиграно. Этот рывок позволил поравняться по очкам как раз с "Атлетико Паранаэнсе".

Статистика личных встреч

"Куяба" начали свои выступления в Серии А, в том числе, с победы над "Атлетико Паранаэнсе". Но потом проиграла "Урагану" дважды, и только осенью 2022-го смогла вырвать на выезде в меньшинстве ничью 2-2.

Прогноз

Букмекеры считают хозяев поля явным фаворитом. Но гости тоже хороши, так что ставим на нейтральные "тотал больше 2,0 голов" (коэффициент - 1,8).