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"Астана" в очередном туре чемпионата Казахстана сыграет против “Атырау”. Встреча пройдет 22 июля.

“Астана”

Чемпион Казахстана на неделе сыграл ответный матч квалификации Лиги чемпионов против грузинского "Динамо", вырвав непростую гостевую победу со счетом 2:1. В следующем раунде квалификации команде будет противостоять “Динамо” из Загреба.

Сейчас же команде нужно думать над тем, как улучшить свои позиции в национальном первенстве, так как на данный момент они занимают второе место и уступают лидерам "Ордабасы" всего одно очко.

“Астана” не знает поражений в последних 10 матчах и имеет серию из трех побед подряд.

“Атырау”

Эта команда показывает не лучшие результаты в последнее время. В настоящее время “Атырау” занимает седьмое место, но последние результаты команды выглядят очень печально, что может привести к еще более низкому положению в таблице.

Команда испытывает большие проблемы не только в атакующей игре, но и в обороне. Во многих матчах “Атырау” вовсе не забивает или забивает всего один гол.

История противостояния

Между собой команды провели 36 матчей, 25 из которых завершились обедой “Астаны”. Лишь шесть раз победителями с поля уходили футболисты “Атырау”. В матче первого круга текущего чемпионата в личном противостоянии была зафиксирована безголевая ничья.

Прогноз на матч

Явному фавориту этой игры букмекеры прогнозируют уверенную победу. Предлагаем поставить на исход – победа “Астаны” с форой (-1.5).

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